30 листопада за новим церковним календарем в Україні вшановують апостола Андрія Первозванного. Напередодні незаміжні дівчата збиралися на Андріївські вечорниці, ворожили на судженого та зверталися з молитвою до святого Андрія.

Андріївські вечорниці в ніч на 30 листопада - одна з найдавніших українських традицій, у якій переплелися язичницькі обряди й християнські вірування. Наші пращури цього вечора ворожили на долю, а дівчата просили святого Андрія показати майбутнього чоловіка.

Свято Андрія прийшло до нас ще з язичництва і називалося тоді святом Калити. Воно припадало на найкоротші дні року, коли ночі довгі, і люди вірили, що темні сили намагаються поглинути ослаблене Сонце.

Із приходом християнства свято набуло іншого значення. 30 листопада вшановують Андрія Первозванного - одного з дванадцяти апостолів Ісуса Христа. За церковними переказами, він проповідував християнство в різних землях, зокрема й на київських пагорбах.

Цього дня церква закликає присвятити час молитві, а не ворожінню. Водночас у народі здавна казали: «На Андрія робиться дівицям надія». І незаміжні дівчата справді вірили, що саме цієї ночі можна дізнатися свою долю.

Способів було чимало. Дівчата перекидали позад себе черевики: куди носком впаде, з того боку й буде чоловік. Рахували штахети, промовляючи «вдівець, молодець». А ще випікали балабушки і пускали до хати голодного собаку чи кота: чию балабушку з'їсть першою, та дівчина найшвидше вийде заміж.

Найпоширенішим було ворожіння на коноплях. Уночі дівчина сіяла насіння і промовляла: «Андрію, Андрію, конопельки сію, дай Боже, знати, з ким буду весілля грати».

Молодь збиралася в одній хаті, найчастіше у вдови. Першими приходили дівчата і по черзі місили тісто на калиту - обрядовий корж. Коли він був готовий, приходили хлопці й починалися ігри.

Найвідоміша забава - кусання калити. Корж із червоною стрічкою підвішували до стелі, а парубки намагалися його вкусити. Кому вдасться - у того всі бажання збудуться. Важливо було не розсміятися, інакше обличчя мастили сажею.

У день Андрія заборонялося виконувати фізичну роботу: шити, рубати дрова, щось будувати. Не можна було сваритися, пліткувати чи будь-кого ображати, зокрема тварин.

У народі збереглася традиція ввечері перед святом прочитати молитву до Андрія Первозванного. Ось один із її коротких варіантів:

«Первозванний апостоле Христов Андрію! Ти перший пішов за Господом і привів до Нього брата свого Петра. Почуй і наші молитви: випроси у Бога миру для України, здоров'я рідним, захисту воїнам, а молоді - доброї долі та щасливого подружжя. Амінь».