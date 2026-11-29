30 ноября по новому церковному календарю в Украине чтят апостола Андрея Первозванного. Накануне незамужние девушки собирались на Андреевские вечерницы, гадали на суженого и обращались с молитвой к святому Андрею.

Андреевские вечерницы в ночь на 30 ноября - одна из древнейших украинских традиций, в которой переплелись языческие обряды и христианские верования. Наши предки в этот вечер гадали на судьбу, а девушки просили святого Андрея показать будущего мужа.

Праздник Андрея пришёл к нам ещё из язычества и назывался тогда праздником Калиты. Он приходился на самые короткие дни года, когда ночи длинные, и люди верили, что тёмные силы пытаются поглотить ослабшее Солнце.

С приходом христианства праздник обрёл другое значение. 30 ноября чтят Андрея Первозванного - одного из двенадцати апостолов Иисуса Христа. По церковным преданиям, он проповедовал христианство в разных землях, в частности и на киевских холмах.

В этот день церковь призывает посвятить время молитве, а не гаданию. В то же время в народе издавна говорили: «На Андрея делается девицам надежда». И незамужние девушки действительно верили, что именно этой ночью можно узнать свою судьбу.

Способов было немало. Девушки перебрасывали через себя туфли: куда носком упадёт, с той стороны и будет муж. Считали штакетины, приговаривая «вдовец, молодец». А ещё пекли балабушки и пускали в дом голодную собаку или кота: чью балабушку животное съест первой, та девушка быстрее всех выйдет замуж.

Самым распространённым было гадание на конопле. Ночью девушка сеяла семена и приговаривала: «Андрей, Андрей, конопельки сею, дай Боже знать, с кем буду свадьбу играть».

Молодёжь собиралась в одной хате, чаще всего у вдовы. Первыми приходили девушки и по очереди месили тесто на калиту - обрядовый корж. Когда он был готов, приходили парни и начинались игры.

Самая известная забава - кусание калиты. Корж с красной лентой подвешивали к потолку, а парни пытались его укусить. Кому удастся - у того все желания сбудутся. Важно было не рассмеяться, иначе лицо мазали сажей.

В день Андрея запрещалось выполнять физическую работу: шить, рубить дрова, что-то строить. Нельзя было ссориться, сплетничать или кого-то обижать, в том числе животных.

В народе сохранилась традиция вечером перед праздником прочитать молитву Андрею Первозванному. Вот один из её коротких вариантов:

«Первозванный апостол Христов Андрей! Ты первым пошёл за Господом и привёл к Нему брата своего Петра. Услышь и наши молитвы: выпроси у Бога мира для Украины, здоровья родным, защиты воинам, а молодым - доброй судьбы и счастливого супружества. Аминь».