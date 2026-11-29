Стройматериалы в Украине за год выросли на 27%, но отдельные позиции подорожали сильнее: песок - почти на 80%, щебень - на 70%, бетон - более чем на 60%. Что толкает цены вверх и как сэкономить на ремонте.

Подорожание стройматериалов в Украине за год достигло 27%, но отдельные позиции взлетели куда ощутимее. Планируете ремонт или стройку - готовьте больший бюджет.

Что подорожало сильнее всего

По официальной статистике, за год стройматериалы в Украине выросли на 27%, пишет Finposter. Однако на рынке отдельные виды поднялись значительно сильнее: песок подорожал почти на 80%, щебень - на 70%, бетон - более чем на 60%.

Но рост продолжается даже несмотря на замедление строительства и падение спроса. Президент Всеукраинской ассоциации производителей стройматериалов Константин Салий говорит, что в среднем цены в отрасли прибавляют 1,5% ежемесячно.

Почему цены лезут вверх

В компании CanDevelopment подсчитали, что себестоимость строительства за год выросла на 30-35%, а расходы на строительные работы - примерно на 50%. В группе «Ковальская» фиксируют подорожание сухих смесей и клеев за январь-октябрь на 17-28%.

Среди причин - дорожающее сырье. Песок за год прибавил около 60% из-за легализации добычи и изменения налоговой базы: если раньше налоги считали от 100 гривен за тонну, то теперь - от 300. А украинские месторождения белой глины для плитки находятся на Донбассе, поэтому заводы работают на запасах.

Больнее всего ударила электроэнергия, которая для промышленности за год подорожала на 47%. Из-за обстрелов заводы переходят на генераторы, а это втрое дороже. В «Ковальской» подсчитали: каждый час автономной работы добавляет к цене мешка клея или штукатурки в среднем 16 гривен.

Добавьте сюда еще логистику и дефицит кадров. «Укрзализныця» летом подняла грузовые тарифы на 30%, а доставка из ЕС на некоторых маршрутах подорожала вдвое. Зарплаты строителей взлетели с 15-20 тысяч до 40-50 тысяч гривен.

Спрос падает, а цены растут

По оценкам «Укрцемента», потребление стройматериалов упало на 70%, а цемента - на 40% по сравнению с довоенным уровнем. Но постоянные расходы распределяются на меньшее количество продукции, поэтому себестоимость единицы только растет.

Часть рынка закрывает импорт: поставки плитки из Индии выросли на 27%, из Китая - на 8%. В прошлом году украинские фабрики изготовили 28 млн кв. м плитки, но если половина мощностей остановится, рынок недополучит более 10 млн кв. м.

Как сэкономить, если планируете ремонт

Производители не прогнозируют снижения цен, наоборот - готовятся к новым повышениям уже в феврале-марте 2027 года. Поэтому тем, кто планирует ремонт, есть смысл не откладывать закупку материалов.

Вот что стоит сделать заранее:

Зафиксируйте цену в договоре с подрядчиком или поставщиком.

Покупайте бетон, песок, щебень и сухие смеси сейчас - они дорожают быстрее всего.

Не ждите скидок на плитку: из-за нехватки белой глины дефицит может усилиться.

В «Ковальской» рассчитывают удержать средний рост цен в пределах 15%, но это оптимистичный сценарий - энергетика и логистика остаются главными рисками.