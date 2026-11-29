Графіки відключення світла в Київській області на 30 листопада передбачають планові знеструмлення. Енергетики працюватимуть з 08:30 до 18:00.

Графіки відключення світла в Київській області на 30 листопада опублікувала Переяславська міська рада. Планові роботи в мережах проводитиме ДТЕК «Київські регіональні електромережі».

Світло вимикатимуть у понеділок, 30 листопада, з 08:30 до 18:00. Роботи виконують, щоб підвищити надійність електропостачання та попередити аварії в мережах.

Про це повідомляє сайт Переяславської міськради. Згідно з офіційним оголошенням, без світла залишаться мешканці таких вулиць Переяслава.

На вулиці Весняній знеструмлять будинки №1, 1/3, 2, 3, 3/б, 4, 7, 9, 14, 20, 21, 21-а, 22, 23, 27, 27а, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42 та 44.

Також без електроенергії будуть вулиця Житня (будинки №2, 4, 6, 9, 10, 12, 16) та вулиця Літня (№2/19, 6, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 29, 31, 35, 37, 43).

На вулиці Святилівській відключення торкнеться будинків №85, 89, 93, 99, 105 та 115.

Що робити мешканцям

На час відключення енергетики радять зарядити телефони й павербанки та перевірити стан холодильника, щоб продукти не зіпсувалися.

Актуальний графік для своєї вулиці можна перевірити на сайті Переяславської міськради або через чат-бот ДТЕК. Електропостачання обіцяють відновити вже о 18:00.

Раніше Politeka повідомляла, зарядіть павербанки: ДТЕК попередив про додаткові графіки відключення світла в Київській області з 19 по 21 листопада.

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