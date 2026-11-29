Військові пенсіонери, які після звільнення зі служби працюють на цивільних посадах, не отримають більших виплат лише за рахунок цивільного стажу. Але є випадки, коли пенсію все ж перерахують.

Перерахунок пенсій не додасть більше грошей військовим пенсіонерам лише за цивільний стаж. Колишні військові можуть роками працювати на цивільних посадах після звільнення зі служби, але ці роки не гарантують збільшення щомісячної виплати. Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на «Мережу права».

Звичайним пенсіонерам за віком, які продовжують працювати, виплату перераховують після того, як вони накопичать ще 24 місяці страхового стажу. А от на військові пенсії це правило не поширюється.

Навіть якщо після звільнення зі служби людина пропрацює на цивільній посаді десять років, військова вислуга від цього не зміниться. Зароблений за цей час страховий стаж може знадобитися іншим чином - з його допомогою колишній військовий у майбутньому може отримати право на звичайну пенсію за віком.

Який стаж потрібен для пенсії за віком у 2026 році

Щоб вийти на пенсію за віком, у 2026 році українцям потрібно мати: у 60 років - не менше 33 років страхового стажу, у 63 роки - від 23 до 33 років, у 65 років - від 15 до 23 років.

Якщо колишній військовий має достатній стаж і досяг потрібного віку, він може обрати, яку пенсію отримувати - військову чи за віком. Але поспішати з переходом краще лише після того, як стане відомий розмір майбутньої виплати. Пенсія за віком у колишніх військовослужбовців часто виявляється меншою, ніж та, яку вони вже отримують.

Перед ухваленням рішення варто перевірити свій страховий стаж і заробіток та порівняти розміри обох пенсій. Якщо перехід вигідний, заяву можна подати в сервісному центрі ПФУ або через вебпортал Пенсійного фонду.

Коли військову пенсію справді перерахують

Зовсім інша ситуація, якщо військовий пенсіонер знову повернувся на службу: наприклад, був мобілізований, призваний як резервіст або уклав новий контракт. Під час служби він продовжує отримувати раніше призначену пенсію.

Після повторного звільнення виплату можуть перерахувати з урахуванням додаткових років вислуги та нового грошового забезпечення. Якщо після перерахунку сума виявиться нижчою, військовому збережуть попередній розмір пенсії.

Перерахунок проводять з наступного дня після звільнення, але з огляду на те, до якого дня виплачували грошове забезпечення. Різницю за минулий період можуть виплатити максимум за 12 місяців.

Які документи потрібні для перерахунку

Після повторного звільнення зі служби до Пенсійного фонду необхідно передати:

грошовий атестат;

довідку про надбавки, премії та інші додаткові виплати;

розрахунок вислуги років;

накази про звільнення зі служби.

Ці документи передає уповноважений орган за останнім місцем служби. Після перерахунку варто перевірити, чи враховані всі додаткові роки служби та виплати. Якщо в документах є помилки або передано неповну інформацію, це може вплинути на розмір пенсії.

Що робити, якщо ПФУ не врахував цивільний стаж

Якщо колишній військовослужбовець планує вийти на пенсію за віком, але Пенсійний фонд зарахував лише частину його страхового стажу, потрібно з'ясувати, які саме роки роботи не увійшли до розрахунку.

Далі слід зібрати документи, що підтверджують ці періоди, і подати їх до ПФУ. Якщо фонд відмовиться зараховувати стаж, треба отримати письмове пояснення причини відмови. За наявності підстав таке рішення можна оскаржити.

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