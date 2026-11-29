Понад 2840 фахівців із супроводу ветеранів і ветеранок працюють в Україні. Вони допомагають оформити статус УБД, знайти реабілітацію, розібратися з виплатами, роботою і житлом.

Допомога ветеранам в Україні у 2026 році стає ближчою: понад 2840 фахівців із супроводу допомагають колишнім військовим і їхнім родинам розібратися з документами, лікуванням і житлом.

Вони працюють у громадах і при медичних закладах по всій країні. До такого фахівця можна прийти з будь-яким питанням, яке стосується прав, пільг чи виплат, і він пояснить, з чого почати, які документи зібрати та до якої установи звернутися.

З якими питаннями можна звернутися

Фахівець із супроводу допомагає по кількох напрямах. Перший - це статуси, пільги та виплати. Він підкаже, на який статус або виплату ви можете претендувати, допоможе підготувати документи, подати заяву та перевірити, на якому етапі її розгляд.

Другий напрям - лікування, реабілітація та протезування. Спеціаліст розповість, де надають потрібну послугу, як отримати направлення та куди звернутися по протез або інший засіб реабілітації. Окремо допоможуть знайти психолога чи програму підтримки для ветерана, ветеранки та членів родини.

Третій блок - робота, навчання і власна справа. Фахівець підкаже, де шукати вакансії, які є програми перекваліфікації, а також розповість про гранти на відкриття або розвиток бізнесу і допоможе розібратися з умовами подання заявки.

Окремий великий напрям - житло. Спеціаліст пояснить, які житлові програми та компенсації доступні ветерану, як стати на облік і які документи для цього потрібні.

Родини полеглих захисників теж можуть звертатися

До фахівця із супроводу можуть прийти і родини загиблих захисників та захисниць. Їм допоможуть розібратися, які пільги та виплати передбачені для сім'ї, та до яких установ подавати документи.

Прийти можна навіть тоді, коли заяву вже подали, але потрібна допомога з наступним кроком. Як повідомляє медіапортал «Ветеран», під час першої розмови достатньо коротко описати ситуацію.

Як знайти фахівця із супроводу

Найшвидший спосіб - онлайн, через застосунок «Дія». Відкрийте розділ «Сервіси», далі «Ветеран Pro» та «Пошук фахівця». Вкажіть область і громаду, де хочете отримати допомогу, а якщо шукаєте конкретну людину - введіть її ім'я та прізвище.

У списку з'являться контакти фахівців і назви установ, де вони працюють. Після звернення можна залишити відгук через кнопку «Поділитися враженнями».

Другий варіант - особисто. Зверніться до підрозділу з питань ветеранської політики у своїй громаді, районі або області. Там підкажуть, хто може допомогти з вашим питанням, і дадуть контакти.

З чого почати розмову

Якщо не знаєте, з чого почати, просто опишіть ситуацію. Наприклад: «Хочу пройти реабілітацію після поранення. З чого почати?». Фахівець підкаже, який крок зробити першим.

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