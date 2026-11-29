Рибам цього тижня варто навчитися діяти, навіть коли мети ще не видно, - а підтримка близької людини допоможе повернутися до рівноваги.

Гороскоп для Риб на цей тиждень оприлюднило видання Horoscope.com. Астрологи радять Рибам не чекати ідеальних умов, щоб почати щось нове, а натомість навчитися орієнтуватися в процесі вже на ходу.

Робота і фінанси

На початку тижня, у понеділок, з'явиться бажання взятися за новий проєкт або справу. Не варто одразу прораховувати, яким має бути фінальний результат, - головне зараз просто розпочати. Розуміння, куди саме веде ця справа, прийде трохи пізніше, вже під час роботи. Якщо на півдорозі захочеться змінити підхід чи напрямок - це нормально, і в цьому немає нічого страшного. Гнучкість цього тижня - ваша перевага, а не слабкість. У фінансових питаннях краще не ухвалювати остаточних рішень одразу, а дати собі час подивитися, як розвиватимуться справи.

Стосунки

У вівторок та середу може з'явитися відчуття, що ви трохи загубилися - не зовсім зрозуміло, куди рухатися і чого насправді хочеться. Це нормальний етап, через який варто просто пройти, не шукаючи одразу відповідей. А ось у четвер або п'ятницю ситуація зміниться: тепла звістка або просто щире слово від людини, яку ви любите, поверне відчуття опори під ногами. Цей момент стане емоційним центром тижня - дозвольте собі прийняти цю підтримку, а не знецінювати її.

Здоров'я та енергія

Середина тижня принесе певний туман у думках - концентрація та відчуття напрямку можуть тимчасово послабитися. Це не привід хвилюватися, а сигнал трохи сповільнитися і не вимагати від себе ясності там, де її поки немає. На вихідних варто свідомо подбати про відпочинок: тепла ванна з піною, вимкнений телефон і тиша допоможуть відновити внутрішній баланс краще, ніж будь-які активні плани.

Найкращі дні тижня

Понеділок - вдалий момент, щоб сміливо розпочати нову справу, не чекаючи повної ясності. Четвер і п'ятниця стануть емоційно теплими днями завдяки підтримці близької людини. А вихідні ідеально підійдуть для тихого перезавантаження - без телефону і зайвого шуму.

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