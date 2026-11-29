Более 2840 специалистов по сопровождению ветеранов и ветеранок работают в Украине. Они помогают оформить статус УБД, найти реабилитацию, разобраться с выплатами, работой и жильем.

Помощь ветеранам в Украине в 2026 году становится ближе: более 2840 специалистов по сопровождению помогают бывшим военным и их семьям разобраться с документами, лечением и жильем.

Они работают в громадах и при медицинских учреждениях по всей стране. К такому специалисту можно прийти с любым вопросом, касающимся прав, льгот или выплат, и он объяснит, с чего начать, какие документы собрать и в какое учреждение обращаться.

С какими вопросами можно обращаться

Специалист по сопровождению помогает по нескольким направлениям. Первое - статусы, льготы и выплаты. Он подскажет, на какой статус или выплату вы можете претендовать, поможет подготовить документы, подать заявление и проверить, на каком этапе его рассмотрение.

Второе направление - лечение, реабилитация и протезирование. Специалист расскажет, где предоставляют нужную услугу, как получить направление и куда обращаться за протезом или другим средством реабилитации. Отдельно помогут найти психолога или программу поддержки для ветерана, ветеранки и членов семьи.

Третий блок - работа, обучение и собственное дело. Специалист подскажет, где искать вакансии, какие есть программы переквалификации, а также расскажет о грантах на открытие или развитие бизнеса и поможет разобраться с условиями подачи заявки.

Отдельное большое направление - жилье. Специалист объяснит, какие жилищные программы и компенсации доступны ветерану, как стать на учет и какие документы для этого нужны.

Семьи погибших защитников тоже могут обращаться

К специалисту по сопровождению могут прийти и семьи погибших защитников и защитниц. Им помогут разобраться, какие льготы и выплаты предусмотрены для семьи, и в какие учреждения подавать документы.

Прийти можно даже тогда, когда заявление уже подали, но нужна помощь со следующим шагом. Как сообщает медиапортал «Ветеран», во время первого разговора достаточно кратко описать ситуацию.

Как найти специалиста по сопровождению

Самый быстрый способ - онлайн, через приложение «Дія». Откройте раздел «Сервисы», далее «Ветеран Pro» и поиск специалиста. Укажите область и громаду, где хотите получить помощь, а если ищете конкретного человека - введите его имя и фамилию.

В списке появятся контакты специалистов и названия учреждений, где они работают. После обращения можно оставить отзыв через кнопку «Поделиться впечатлениями».

Второй вариант - лично. Обратитесь в подразделение по вопросам ветеранской политики в своей громаде, районе или области. Там подскажут, кто может помочь с вашим вопросом, и дадут контакты.

С чего начать разговор

Если не знаете, с чего начать, просто опишите ситуацию. Например: «Хочу пройти реабилитацию после ранения. С чего начать?». Специалист подскажет, какой шаг сделать первым.

Ранее Politeka сообщала, ветеранам и их семьям готовят новую помощь: в Украине тестируют центры восстановления.

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