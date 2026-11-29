Законопроект №16118 предлагает разрешить военным увольняться со службы и получать отсрочку от мобилизации для ухода за пожилыми родителями или родственниками, которым группу инвалидности не установили. Документ уже обрабатывается в комитете Верховной Рады.

Может ли военный уволиться со службы, чтобы ухаживать за бабушкой, которая уже не может самостоятельно передвигаться, но не имеет установленной группы инвалидности? Именно этот пробел предлагает закрыть законопроект №16118, сообщает медиапортал «Ветеран».

Документ предлагает добавить новое основание для увольнения во время военного положения и для отсрочки от мобилизации. По состоянию на 24 ноября 2026 года его обрабатывает комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Когда состоится голосование - пока неизвестно.

Кого может коснуться новая норма

Проект охватывает уход за одним из родителей или родственником второй степени родства пожилого возраста. Речь идет о бабушке, дедушке, родном брате или сестре. Основанием может стать частичная или полная утрата способности к самообслуживанию или передвижению, если человек постоянно нуждается в постороннем уходе.

Необходимость такого ухода должна подтвердить врачебно-консультативная комиссия или экспертная команда по оценке повседневного функционирования человека. Это ключевое условие, которое придется доказать документально.

Что изменится для военных и ветеранов

Для действующего военнослужащего речь идет о возможности подать рапорт на увольнение, если изменения вступят в силу. Для ветерана, который уже уволился, но остается военнообязанным, - об отсрочке от мобилизации.

В обоих случаях значение будут иметь обстоятельства ухода. В частности, проект учитывает, есть ли у пожилого человека другие близкие родственники первой степени родства, способные о нем заботиться. Если такой родственник есть и может ухаживать - основание может не сработать.

Что семьи могут оформить уже сейчас

Действующая статья 23 закона о мобилизации уже предусматривает отсрочку для военнообязанных, которые постоянно ухаживают за больным отцом или матерью, если потребность в уходе подтверждена медицинским документом. А для увольнения действующих военнослужащих среди имеющихся оснований есть постоянный уход за родственником первой или второй степени родства с инвалидностью I или II группы.

Поэтому одно из практических изменений в №16118 касается именно тех семей, где пожилой человек нуждается в уходе, но группу инвалидности ему не установили. Именно для них действующее законодательство фактически не дает такой возможности.

Что остается открытым

В проекте остается открытым вопрос, как доказать, что другой родственник не может осуществлять уход. Центр совместных действий обращает внимание, что документ не определяет, какие доказательства понадобятся, например, если этот родственник живет за границей. От этого будет зависеть, заработает ли новое основание на практике.

Пока закон не принят, семьям военных стоит ориентироваться на действующие нормы и заранее собирать подтверждения потребности в уходе - заключения врачей и документы о состоянии здоровья пожилого родственника.