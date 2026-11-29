Военные пенсионеры, которые после увольнения со службы работают на гражданских должностях, не получат больших выплат только за счет гражданского стажа. Но есть случаи, когда пенсию все же пересчитают.

Перерасчет пенсий не добавит больше денег военным пенсионерам только за гражданский стаж. Бывшие военные могут годами работать на гражданских должностях после увольнения со службы, но эти годы не гарантируют увеличения ежемесячной выплаты. Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на «Сеть права».

Обычным пенсионерам по возрасту, которые продолжают работать, выплату пересчитывают после того, как они накопят еще 24 месяца страхового стажа. А вот на военные пенсии это правило не распространяется.

Даже если после увольнения со службы человек проработает на гражданской должности десять лет, военная выслуга от этого не изменится. Заработанный за это время страховой стаж может пригодиться другим образом - благодаря ему бывший военный в будущем может получить право на обычную пенсию по возрасту.

Какой стаж нужен для пенсии по возрасту в 2026 году

Чтобы выйти на пенсию по возрасту, в 2026 году украинцам необходимо иметь: в 60 лет - не менее 33 лет страхового стажа, в 63 года - от 23 до 33 лет, в 65 лет - от 15 до 23 лет.

Если бывший военный имеет достаточный стаж и достиг нужного возраста, он может выбрать, какую пенсию получать - военную или по возрасту. Но спешить с переходом лучше только после того, как станет известен размер будущей выплаты. Пенсия по возрасту у бывших военнослужащих часто оказывается меньше той, которую они уже получают.

Перед принятием решения стоит проверить свой страховой стаж и заработок и сравнить размеры обеих пенсий. Если переход выгоден, заявление можно подать в сервисном центре ПФУ или через веб-портал Пенсионного фонда.

Когда военную пенсию действительно пересчитают

Совсем другая ситуация, если военный пенсионер снова вернулся на службу: например, был мобилизован, призван как резервист или заключил новый контракт. Во время службы он продолжает получать ранее назначенную пенсию.

После повторного увольнения выплату могут пересчитать с учетом дополнительных лет выслуги и нового денежного обеспечения. Если после пересчета сумма окажется ниже, военному сохранят прежний размер пенсии.

Перерасчет проводят со следующего дня после увольнения, но с учетом того, до какого дня выплачивали денежное довольствие. Разницу за прошедший период могут выплатить максимум за 12 месяцев.

Какие документы нужны для перерасчета

После повторного увольнения со службы в Пенсионный фонд необходимо передать:

денежный аттестат;

справку о надбавках, премиях и других дополнительных выплатах;

расчет выслуги лет;

приказы об увольнении со службы.

Эти документы передает уполномоченный орган по последнему месту службы. После перерасчета стоит проверить, учтены ли все дополнительные годы службы и выплаты. Если в документах есть ошибки или передана неполная информация, это может повлиять на размер пенсии.

Что делать, если ПФУ не учел гражданский стаж

Если бывший военнослужащий планирует выйти на пенсию по возрасту, но Пенсионный фонд зачислил лишь часть его страхового стажа, нужно выяснить, какие именно годы работы не вошли в расчет.

Далее следует собрать документы, подтверждающие эти периоды, и подать их в ПФУ. Если фонд откажется засчитывать стаж, надо получить письменное объяснение причины отказа. При наличии оснований такое решение можно обжаловать.

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