Новий тижневий гороскоп для Скорпіона, що змінює попередній тижневий гороскоп для Скорпіона, оприлюднило видання Horoscope.com. Астрологи обіцяють знаку насичені дні, де доведеться чергувати обережність і сміливість, а завершити тиждень варто без зайвого ризику.

Робота і фінанси

На початку тижня у справах Скорпіонів з'явиться присмак інтриги: можливо, доведеться розкрити колегам чи партнерам щось із того, що раніше трималося в секреті - ідею, напрацювання або контакт, який ви довго не афішували. Це додасть вам ваги в очах оточення. У вівторок і середу настрій зміниться на більш приземлений: варто зосередитися на поточних завданнях, навести лад у документах чи фінансових питаннях. Ближче до кінця тижня з'явиться ситуація, що потребуватиме дипломатичності та винахідливості - можливо, складні перемовини або делікатне узгодження інтересів кількох сторін. Саме тут стане в пригоді ваша здатність діяти тонко, а не напролом.

Стосунки

У середині тижня хтось із близьких людей може звернутися по допомогу - і Скорпіонам варто відгукнутися, навіть якщо це означає відкласти власні плани. Саме служіння іншим у цей період зміцнить довіру у стосунках. У четвер і п'ятницю знадобиться особлива тактовність у спілкуванні: ситуація вимагатиме не тиснути, а шукати компроміс. Це вдалий момент, щоб показати партнеру чи другові, що ви вмієте бути гнучкими, а не лише наполегливими.

Здоров'я та енергія

У вівторок і середу тема самопочуття вийде на перший план - варто приділити увагу режиму дня, достатньому відпочинку та помірному навантаженню, а не хапатися одразу за все. Емоційне піднесення другої половини тижня дасть сили, але ризикує перетворитися на перевтому, якщо не контролювати темп. Вихідні краще провести спокійно, відновлюючи ресурс, а не влаштовуючи собі нові випробування.

Найкращі дні тижня

Понеділок стане найяскравішим днем - атмосфера таємничості й прихованих талантів допоможе проявити себе з несподіваного боку. Четвер і п'ятниця теж вдалі: сміливість і дипломатичність приведуть до відчутного успіху у справах. А ось у вихідні, попри приємне відчуття тріумфу, Скорпіонам варто стримати азарт і не йти на ризик - навіть найдосвідченішим вигідніше іноді лишатися в тіні.

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