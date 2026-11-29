На этой неделе Скорпионам придётся совместить таинственность с практичностью, а главное испытание ждёт уже в выходные.

Новый недельный гороскоп для Скорпиона, который сменяет предыдущий недельный гороскоп для Скорпиона, опубликовало издание Horoscope.com. Астрологи обещают знаку насыщенные дни, где придётся чередовать осторожность и смелость, а завершить неделю лучше без лишнего риска.

Работа и финансы

В начале недели в делах Скорпионов появится привкус интриги: возможно, придётся раскрыть коллегам или партнёрам что-то из того, что раньше держалось в секрете - идею, наработку или контакт, который вы долго не афишировали. Это добавит вам веса в глазах окружающих. Ближе к середине недели настроение станет более приземлённым: стоит сосредоточиться на текущих задачах, навести порядок в документах или финансовых вопросах. К концу недели появится ситуация, требующая дипломатичности и изобретательности - возможно, сложные переговоры или деликатное согласование интересов нескольких сторон. Именно здесь пригодится ваша способность действовать тонко, а не напролом.

Отношения

В середине недели кто-то из близких может обратиться за помощью - и Скорпионам стоит откликнуться, даже если это означает отложить собственные планы. Именно служение другим в этот период укрепит доверие в отношениях. В четверг и пятницу понадобится особая тактичность в общении: ситуация потребует не давить, а искать компромисс. Это удачный момент, чтобы показать партнёру или другу, что вы умеете быть гибкими, а не только настойчивыми.

Здоровье и энергия

Во вторник и среду тема самочувствия выйдет на первый план - стоит уделить внимание режиму дня, достаточному отдыху и умеренной нагрузке, а не хвататься сразу за всё. Эмоциональный подъём второй половины недели даст силы, но рискует обернуться переутомлением, если не контролировать темп. Выходные лучше провести спокойно, восстанавливая ресурс, а не устраивая себе новые испытания.

Лучшие дни недели

Понедельник станет самым ярким днём - атмосфера таинственности и скрытых талантов поможет проявить себя с неожиданной стороны. Четверг и пятница тоже удачны: смелость и дипломатичность приведут к ощутимому успеху в делах. А вот в выходные, несмотря на приятное чувство триумфа, Скорпионам стоит сдержать азарт и не идти на риск - даже самым опытным иногда выгоднее оставаться в тени.

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