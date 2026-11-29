Соцмережа X запустила перші інструменти батьківського контролю для акаунтів підлітків 13-17 років. Дорослі зможуть обмежувати час, контролювати підписки і налаштовувати приватність, однак читати приватні повідомлення дитини вони не зможуть.

Соцмережа X впроваджує батьківський контроль для підліткових акаунтів - нові функції дозволяють дорослим керувати налаштуваннями сторінок дітей віком від 13 до 17 років.

Запуск інструментів відбувся на тлі судових позовів і критики щодо сексуалізованих дипфейків, які генерує ШІ-інструмент Grok, повідомляє The Verge, на яке посилається видання ZN.ua.

Що можуть контролювати батьки

За даними X, інструменти батьківського контролю дозволяють налаштувати одразу кілька важливих параметрів акаунта дитини.

Дорослі можуть відстежувати час, який підліток провів на платформі за останній тиждень, і встановлювати добові ліміти. Також доступна опція зробити профіль приватними, вимагаючи підтвердження запитів від нових підписників.

Крім того, батьки зможуть обмежити стрічку рекомендацій лише тими акаунтами, на які дитина вже підписана, налаштувати фільтрацію окремих слів і заблокувати показ чутливого медіаконтенту.

Що батьки не зможуть бачити

Попри широкий набір функцій, дорослі не отримають повного доступу до приватного життя дитини. Вони не зможуть читати приватні повідомлення, переглядати історію пошуку чи переглядів, публікувати дописи від імені підлітка або заходити в його обліковий запис.

Для активації батьківського контролю потрібна взаємна згода обох сторін. Один дорослий може керувати максимум п'ятьма підлітковими акаунтами, а кожен підліток може прив'язати лише одного опікуна.

Як це працює

Нагляд автоматично припиняється, коли дитина стає повнолітньою. Керівник відділу розробки продуктів X Мрідул Сінгхай пояснив, що батьки отримують «певні запобіжники, а не вікно в приватне життя своєї дитини».

Він додав, що всі зміни налаштувань фіксуватимуться, і підліток зможе їх бачити. Підліткові акаунти вже за замовчуванням переведені в захищений режим, який обмежує доступ до чутливого контенту та блокує таргетовану рекламу.

Запуск інструментів відбувся через кілька днів після того, як штати Орегон і Вірджинія подали позови проти X через генерацію сексуалізованих дипфейків за допомогою Grok. Раніше троє підлітків також подали позов проти розробника ШІ - компанії xAI.