Соцсеть X запустила первые инструменты родительского контроля для аккаунтов подростков 13-17 лет. Взрослые смогут ограничивать время, контролировать подписки и настраивать приватность, однако читать личные сообщения ребенка они не смогут.

Соцсеть X внедряет родительский контроль для подростковых аккаунтов - новые функции позволяют взрослым управлять настройками страниц детей в возрасте от 13 до 17 лет.

Запуск инструментов произошел на фоне судебных исков и критики относительно сексуализированных дипфейков, которые генерирует ИИ-инструмент Grok, сообщает The Verge, на которое ссылается издание ZN.ua.

Что могут контролировать родители

По данным X, инструменты родительского контроля позволяют настроить сразу несколько важных параметров аккаунта ребенка.

Взрослые могут отслеживать время, которое подросток провел на платформе за последнюю неделю, и устанавливать суточные лимиты. Также доступна опция сделать профиль приватным, требуя подтверждения запросов от новых подписчиков.

Кроме того, родители смогут ограничить ленту рекомендаций только теми аккаунтами, на которые ребенок уже подписан, настроить фильтрацию отдельных слов и заблокировать показ чувствительного медиаконтента.

Что родители не смогут видеть

Несмотря на широкий набор функций, взрослые не получат полного доступа к частной жизни ребенка. Они не смогут читать личные сообщения, просматривать историю поиска или просмотров, публиковать посты от имени подростка или заходить в его аккаунт.

Для активации родительского контроля требуется взаимное согласие обеих сторон. Один взрослый может управлять максимум пятью подростковыми аккаунтами, а каждый подросток может привязать только одного опекуна.

Как это работает

Надзор автоматически прекращается, когда ребенок становится совершеннолетним. Руководитель отдела разработки продуктов X Мридул Сингхай объяснил, что родители получают «определенные предохранители, а не окно в частную жизнь своего ребенка».

Он добавил, что все изменения настроек будут фиксироваться, и подросток сможет их видеть. Подростковые аккаунты уже по умолчанию переведены в защищенный режим, который ограничивает доступ к чувствительному контенту и блокирует таргетированную рекламу.

Запуск инструментов произошел через несколько дней после того, как штаты Орегон и Вирджиния подали иски против X из-за генерации сексуализированных дипфейков с помощью Grok. Ранее трое подростков также подали иск против разработчика ИИ - компании xAI.