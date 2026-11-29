Опавшие иголки сосен и елей - бесплатная замена покупной мульче. Они защищают корни от морозов, летом берегут почву от пересыхания, а подходят гораздо большему числу культур, чем принято считать.

Опавшие иголки сосен и елей - бесплатная замена покупной мульче. Они защищают корни от зимних морозов, а летом берегут почву от пересыхания и перегрева. Как рассказывают в Новини.LIVE, многие садоводы считают, что хвоя годится только для культур, которые любят кислую почву, но на самом деле список растений гораздо шире.

Иголки образуют рыхлый защитный слой, который хорошо пропускает воздух и воду. Такая природная мульча сдерживает рост сорняков, замедляет испарение влаги, не дает образовываться твердой корке на поверхности земли, а при разложении обогащает почву органикой. Еще один плюс - ягоды и плоды остаются чище, потому что не касаются земли.

Какие растения можно мульчировать хвоей

Первый важный момент: слой сосновой мульчи толщиной 5-7,5 см заметно не меняет кислотность почвы. Поэтому хвою можно класть под гораздо больше культур, чем принято думать.

Среди ягодных культур хвоя подходит для клубники и земляники, голубики, черники, клюквы и малины. Такая мульча бережет поверхностную корневую систему от пересыхания и промерзания, а ягоды после дождя остаются чистыми.

В декоративной части сада хвою кладут под гортензии, рододендроны, азалии, вереск, гаультерию и розы. Хорошо чувствуют себя под таким покрытием и сами хвойные - сосны, ели, туи, можжевельники и кипарисовики.

На огороде сосновыми иголками можно укрывать помидоры, огурцы, перец, баклажаны и кабачки. Только весной стоит дождаться, пока земля достаточно прогреется. В приствольных кругах яблонь, груш и слив хвою раскладывают, чтобы защитить корни молодых саженцев.

Каким растениям хвоя не подходит

Толстым слоем органической мульчи не стоит укрывать лаванду, тимьян, очитки и другие засухоустойчивые растения, которые плохо переносят избыточную влагу. Для них лучше взять гравий или мелкий щебень. Также не засыпайте иголками только что засеянные грядки - хвоя может помешать появлению всходов.

Как правильно мульчировать хвоей

Берите чистые опавшие иголки без признаков плесени и загрязнений. Перед мульчированием удалите сорняки, а при необходимости увлажните почву. Для большинства взрослых растений достаточно рыхлого слоя толщиной 5-8 см.

Не прижимайте иголки к стеблям, стволам и корневым шейкам, чтобы избежать загнивания. Осенью мульчируйте после похолодания, а весной проверьте состояние укрытия и при необходимости уменьшите его толщину - так земля быстрее прогреется.