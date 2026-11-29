Опала хвоя сосен і ялин - безкоштовна заміна покупній мульчі. Вона захищає коріння від морозів, улітку береже ґрунт від пересихання, а підходить значно більшій кількості культур, ніж прийнято вважати.

Опала хвоя сосен і ялин - безкоштовна заміна покупній мульчі. Вона захищає коріння від зимових морозів, а влітку береже ґрунт від пересихання й перегріву. Як розповідають у Новини.LIVE, багато садівників вважають, що хвоя годиться лише для культур, які люблять кислий ґрунт, але насправді перелік рослин значно ширший.

Голки утворюють пухкий захисний шар, який добре пропускає повітря й воду. Така природна мульча стримує ріст бур'янів, уповільнює випаровування вологи, не дає утворюватися твердій кірці на поверхні землі, а під час розкладання збагачує ґрунт органікою. Ще один плюс - ягоди й плоди лишаються чистішими, бо не торкаються землі.

Які рослини можна мульчувати хвоєю

Перший важливий момент: шар соснової мульчі завтовшки 5-7,5 см помітно не змінює кислотність ґрунту. Тож хвою можна класти під значно більше культур, ніж прийнято думати.

Серед ягідних культур хвоя підходить для полуниці та суниці, лохини, чорниці, журавлини й малини. Така мульча береже поверхневу кореневу систему від пересихання й промерзання, а ягоди після дощу лишаються чистими.

У декоративній частині саду хвою кладуть під гортензії, рододендрони, азалії, верес, гаультерію та троянди. Добре почуваються під таким покривом і самі хвойні - сосни, ялини, туї, ялівці й кипарисовики.

На городі сосновими голками можна вкривати помідори, огірки, перець, баклажани й кабачки. Тільки навесні варто дочекатися, поки земля достатньо прогріється. У пристовбурових колах яблунь, груш і слив хвою розкладають, щоб захистити коріння молодих саджанців.

Яким рослинам хвоя не підходить

Товстим шаром органічної мульчі не варто вкривати лаванду, чебрець, очитки та інші посухостійкі рослини, які погано переносять надмірну вологу. Для них краще взяти гравій або дрібний щебінь. Також не засипайте голками щойно засіяні грядки - хвоя може завадити появі сходів.

Як правильно мульчувати хвоєю

Беріть чисту опалу хвою без ознак плісняви й забруднень. Перед мульчуванням виполіть бур'яни, а за потреби зволожте ґрунт. Для більшості дорослих рослин досить пухкого шару завтовшки 5-8 см.

Не притискайте голки до стебел, стовбурів і кореневих шийок, щоб уникнути загнивання. Восени мульчуйте після похолодання, а навесні перевірте стан укриття та за потреби зменшіть його товщину - так земля швидше прогріється.