В понедельник, 30 ноября 2026 года, жители десятков улиц Запорожья останутся без света с 09:00 до 17:00 из-за планового и срочного ремонта электрооборудования. Энергетики обнародовали полный перечень адресов.

Графики отключения света в Запорожье на 30 ноября охватывают несколько десятков адресов: в понедельник энергетики будут проводить плановый и срочный ремонт электрооборудования, из-за чего ряд улиц останется без электроснабжения.

Оба блока работ продлятся с 09:00 до 17:00. После завершения ремонта электроснабжение должны восстановить, поэтому жителям указанных адресов стоит заранее подготовиться к перерыву со светом.

Об этом сообщает «Запорожьеоблэнерго». В компании обнародовали перечень улиц, которые 30 ноября 2026 года временно отключат от электроэнергии.

Плановый ремонт: какие улицы обесточат

Первый блок - плановый ремонт электрооборудования. С 09:00 до 17:00 без света останутся такие адреса:

ул. Алмазная, 36, 38, 40, 53;

ул. Мирослава Симчича (Лизы Чайкиной), 49, 50, 51, 53Б, 56В;

ул. Независимой Украины, 84, 84А, 84Б, 86, 86А, 86Б;

ул. Республиканская, 73А, 76, 78, 80;

ул. Теннисная, 1, 1А, 3, 5, 5А, 7;

просп. Соборный, 158, 158Б.

Срочный ремонт: перечень адресов

Второй блок - срочный ремонт электрооборудования, который также пройдет с 09:00 до 17:00. Под отключение попадают такие улицы:

ул. Бетонная, 4-20;

ул. Отличная, 16-22, 19-25;

ул. Достижений, 1-13, 2-16, 37-45, 44-54, 56А;

ул. Образцовая, 1-47, 2-30, 18, 34, 35;

ул. Лассаля, 1-3, 2-22;

ул. Лыжная, 1, 3, 30, 35-39;

ул. Морфлотская, 3-57, 16-28, 34-50, 31, 43, 49, 80-82;

ул. Передовая, 18;

ул. Начальная, 18-26, 21-25;

ул. Сечеславская (Норильская), 37-57;

ул. Футбольная, 10-16, 15-21, 48, 50.

В «Запорожьеоблэнерго» напоминают, что время обесточивания может сдвигаться в зависимости от сложности работ. Если ремонт закончат раньше, свет вернут, не дожидаясь указанного часа.

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