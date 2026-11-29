Украинцы, которые до сих пор не оформили жилищную субсидию на отопительный сезон, могут получить компенсацию сразу за два месяца. Для этого документы нужно подать до 30 ноября включительно, после чего правила назначения изменятся.

Субсидия на отопление в Украине еще может быть назначена за октябрь и ноябрь одновременно, если подать заявление до конца ноября. Специалисты Пенсионного фонда напоминают: обращение до последнего дня месяца позволяет рассчитывать на компенсацию расходов сразу за два месяца отопительного сезона - октябрь и ноябрь.

Если же заявление подать уже в декабре, помощь будет назначаться по общему правилу - с месяца обращения. То есть средства за предыдущие месяцы отопительного периода начислены не будут.

Почему стоит поторопиться

Особенно это важно для граждан, у которых недавно изменилось материальное положение, выросли расходы на жилищно-коммунальные услуги или право на государственную помощь возникло лишь несколько недель назад. Именно они теряют больше всего, если откладывают оформление на декабрь.

Все больше украинских домохозяйств обращаются за помощью именно накануне зимы, когда расходы на тепло существенно растут. Из-за этого последние дни ноября традиционно сопровождаются повышенной нагрузкой на органы, назначающие субсидии.

Куда подавать документы

Подать документы на жилищную субсидию можно несколькими способами: через сервисные центры Пенсионного фонда, ЦНАПы, органы местного самоуправления или воспользоваться электронными сервисами. Для части получателей субсидии продлеваются автоматически, если обстоятельства в семье не изменились.

Что делать, чтобы не потерять два месяца

Специалисты советуют не откладывать подачу документов на последний день. Это поможет избежать технических задержек и вовремя оформить право на государственную поддержку за октябрь и ноябрь.

Таким образом, до завершения ноября украинцы еще могут воспользоваться возможностью получить субсидию сразу за первые два месяца отопительного периода. С декабря такая возможность для новых заявителей будет утрачена навсегда.

Ранее Politeka сообщала, до какого числа подать заявление на субсидию на отопление.

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