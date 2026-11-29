В декабре 2026 года ожидаются несколько периодов повышенной геомагнитной активности. Самые сильные магнитные бури интенсивностью 5-6 баллов прогнозируют в середине и второй половине месяца.

Магнитные бури в декабре 2026 года снова напомнят о себе метеочувствительным людям. Специалисты прогнозируют несколько периодов повышенной геомагнитной активности, поэтому стоит заранее изучить календарь опасных дат.

Магнитные бури возникают из-за взаимодействия потоков солнечного ветра с магнитосферой Земли. Они связаны с солнечными вспышками и корональными выбросами массы, а их продолжительность может составлять от нескольких часов до нескольких дней.

Во время таких явлений возможны сбои в работе спутников, навигационных систем и электросетей. Особенно мощные геомагнитные возмущения иногда вызывают перебои с электроснабжением и нарушения радиосвязи.

Календарь магнитных бурь на декабрь 2026 года

Прогнозы геомагнитной активности публикуют, в частности, Центр прогнозирования космической погоды NOAA и NASA. Точность таких прогнозов не абсолютна, ведь космическая погода быстро меняется.

В декабре 2026 года ожидаются такие периоды геомагнитных колебаний:

2-4, 7-9 и 13 декабря - слабые магнитные бури до 3 баллов. Легкий дискомфорт и усталость у некоторых людей.

6 декабря - активность среднего уровня, до 4 баллов. Возможны головная боль, колебания давления, апатия.

14-15 и 24-25 декабря - сильные магнитные бури 5-6 баллов. Ощутимы усталость, головная боль, тревожность, проблемы со сном.

Что делать в дни сильных магнитных бурь

Хотя метеозависимость не считается отдельным медицинским диагнозом, соблюдение здорового режима помогает легче пережить периоды геомагнитной активности.

Спите 7-9 часов и ложитесь в одно и то же время.

Делайте легкую утреннюю зарядку или принимайте непродолжительный контрастный душ.

Регулярно измеряйте давление, если у вас есть проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Больше гуляйте на свежем воздухе и пейте достаточно воды.

Избегайте стресса, не планируйте слишком много дел и делайте короткие перерывы.

Особенно внимательными к своему состоянию стоит быть людям с сердечно-сосудистыми и хроническими заболеваниями, а также людям старшего возраста. Не стоит списывать любые симптомы на магнитные бури - при необходимости обращайтесь к врачу.

Ранее Politeka сообщала, какой мощности были возмущения 26 ноября.

Также Politeka сообщала, когда в NOAA ожидали сильнейший всплеск 23 ноября.