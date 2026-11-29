У грудні 2026 року очікуються кілька періодів підвищеної геомагнітної активності. Найсильніші магнітні бурі інтенсивністю 5-6 балів прогнозують у середині та другій половині місяця.

Магнітні бурі в грудні 2026 року знову нагадають про себе метеочутливим людям. Фахівці прогнозують кілька періодів підвищеної геомагнітної активності, тому варто заздалегідь переглянути календар небезпечних дат.

Магнітні бурі виникають через взаємодію потоків сонячного вітру з магнітосферою Землі. Вони пов'язані з сонячними спалахами та корональними викидами маси, а їхня тривалість може сягати від кількох годин до кількох днів.

Під час таких явищ можливі збої в роботі супутників, навігаційних систем та електромереж. Особливо потужні геомагнітні збурення інколи спричиняють перебої з електропостачанням і порушення радіозв'язку.

Календар магнітних бур на грудень 2026 року

Прогнози геомагнітної активності публікують, зокрема, Центр прогнозування космічної погоди NOAA та NASA. Точність таких прогнозів не абсолютна, адже космічна погода швидко змінюється.

У грудні 2026 року очікуються такі періоди геомагнітних коливань:

2-4, 7-9 та 13 грудня - слабкі магнітні бурі до 3 балів. Легкий дискомфорт і втома у деяких людей.

6 грудня - активність середнього рівня, до 4 балів. Можливі головний біль, коливання тиску, апатія.

14-15 та 24-25 грудня - сильні магнітні бурі 5-6 балів. Відчутні втома, головний біль, тривожність, проблеми зі сном.

Що робити в дні сильних магнітних бур

Хоча метеозалежність не вважається окремим медичним діагнозом, дотримання здорового режиму допомагає легше пережити періоди геомагнітної активності.

Спіть 7-9 годин і лягайте в один і той самий час.

Робіть легку ранкову руханку або приймайте нетривалий контрастний душ.

Регулярно вимірюйте тиск, якщо маєте проблеми з серцево-судинною системою.

Більше гуляйте на свіжому повітрі та пийте достатньо води.

Уникайте стресу, не плануйте забагато справ і робіть короткі перерви.

Особливо уважними до свого стану варто бути людям із серцево-судинними та хронічними захворюваннями, а також людям старшого віку. Не варто списувати будь-які симптоми на магнітні бурі - за потреби звертайтеся до лікаря.

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