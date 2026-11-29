Кабмін розширив можливості «Мрії»: штучний інтелект перевірятиме домашні завдання учнів, а паперову записку від батьків про пропуск занять замінить цифрова функція в застосунку.

У державному освітньому застосунку «Мрія» з'являться одразу дві нові функції: штучний інтелект перевірятиме домашні завдання учнів, а паперову записку від батьків про пропуск занять замінить цифрова версія. Рішення розширити можливості додатка ухвалив Кабінет Міністрів України.

Про нововведення повідомило профільне юридичне видання sud.ua. Для батьків це означає, що більше не доведеться щоразу писати записку від руки, коли дитина пропускає уроки.

Що таке «Мрія»

«Мрія» - це єдина державна екосистема цифрової освіти України. Вона працює як вебпортал і як мобільний додаток для учнів, батьків, учителів та адміністрації шкіл.

Проєкт реалізують Міністерство цифрової трансформації та Міністерство освіти і науки. Розвиток платформи також підтримують міжнародні партнери, зокрема програма EGAP за підтримки Швейцарії, а також Google.org і ЮНІСЕФ.

ШІ перевірить домашку

Головне нововведення - перевірка домашніх завдань за допомогою штучного інтелекту. Алгоритм візьме на себе частину рутинної перевірки, яку раніше виконували вчителі вручну.

Для батьків це швидший зворотний зв'язок: результати перевірки з'являтимуться в застосунку, тому не треба чекати, поки вчитель поверне зошит після уроків.

Як батькам підготуватися до нових функцій

Щоб усе працювало, батькам варто зробити кілька кроків:

завантажити застосунок «Мрія» або оновити його до останньої версії;

увійти у свій профіль батька чи матері;

перевірити, чи прив'язана школа дитини до платформи.

Після оновлення в застосунку має з'явитися розділ, де можна подати записку про відсутність дитини, а також блок із перевіркою домашніх завдань.

Нові функції впроваджуватимуть поетапно, тому в різних школах вони можуть запрацювати не одночасно.