Неделя с 30 ноября по 6 декабря обещает Овнам контрастный ритм: дни низкой активности будут сменяться всплесками энергии, а завершение недели принесёт лёгкость в общении. Прогноз на этот период обнародовало издание Horoscope.com, и его стоит учесть, планируя дела заранее.

Работа и финансы

В начале недели лучше не спешить с важными решениями - ресурс организма ещё не готов к напряжённой работе, поэтому стоит отложить переговоры или подписание документов на более позднее время. Зато в середине недели появляется прилив сил: именно тогда стоит браться за проекты, требующие скорости и решительности. Это удачный момент для запуска новых идей или завершения дел, которые давно стояли на паузе. Ближе к концу рабочей недели темп естественно замедлится - не стоит форсировать события, лучше подвести итоги и подготовиться к новому этапу без спешки.

Отношения

В начале недели Овнам стоит беречь эмоциональные силы и не форсировать важные разговоры с партнёром или близкими - лучше просто побыть рядом, не требуя от отношений активных действий. В дни повышенной энергичности появится желание проявлять инициативу и в личной жизни, поэтому не стоит стесняться первыми делать шаги навстречу. А вот в выходные на первый план выйдет именно общение: умение чётко и быстро донести свою мысль станет ключом к взаимопониманию с окружающими. Возможен и лёгкий флирт - не бойтесь позволить себе немного игривого настроения.

Здоровье и энергия

Энергия на этой неделе неравномерна, поэтому стоит прислушиваться к собственному телу. В начале недели организму нужен отдых - не стоит перегружать себя физически или эмоционально. В середине недели, наоборот, появится много сил, и это отличное время для активного движения, спорта или любой физической активности, которую вы откладывали. К концу недели темп снова замедлится, поэтому стоит дать себе возможность восстановиться и набраться сил перед новым витком активности.

Лучшие дни недели

Наиболее удачными для действий станут вторник и среда - именно тогда Овны почувствуют прилив энергии и энтузиазма, которые стоит направить на активные дела и физическую активность. А выходные, суббота и воскресенье, станут удачными для общения: быстрый и чёткий разговор поможет достичь взаимопонимания и даже добавит немного приятного флирта в отношения.