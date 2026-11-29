Неделя с 30 ноября по 6 декабря для Львов начнётся неспокойно, но быстро наберёт позитивный темп. Свежий прогноз на этот период опубликовало издание Horoscope.com, и главный посыл астрологов — не драматизировать мелочи в начале недели, ведь дальше ситуация попросит вас показать лучшие черты характера.

Работа и финансы

В понедельник небольшая рабочая заминка может показаться вам масштабной проблемой — постарайтесь не реагировать слишком остро и не рубить с плеча, ведь ситуация на самом деле управляема. Уже во вторник и среду задачи, требующие решения, окажутся вполне посильными. Более того, вам понравится заниматься "ремонтом" — будь то исправление ошибки в документах или налаживание процесса, который долго буксовал. В эти дни вы способны навести порядок там, где другие уже опустили руки: даже из самого хаотичного материала вы сделаете что-то структурированное и рабочее. Финансовые вопросы в этот период лучше решать спокойно и поэтапно, не торопясь с крупными решениями.

Отношения

Ваш оптимизм в середине недели становится по-настоящему привлекательным для окружающих. В четверг и пятницу не удивляйтесь, если вокруг вас вдруг появится больше людей, чем обычно, — коллеги, друзья или малознакомые люди будут искать вашего общества и совета. Это удачный момент, чтобы укрепить старые связи или завести новые приятные знакомства. В отношениях с близким человеком стоит быть открытыми и не скрывать эмоции — ваша искренность сейчас работает на вас.

Здоровье и энергия

На выходных эмоциональный фон станет немного более чувствительным, чем обычно для вашего знака: возможны неожиданные всплески чувств или повышенная уязвимость к словам окружающих. Впрочем, та же чувствительность оборачивается источником вдохновения — именно сейчас у вас появится желание начать что-то новое. Дайте себе время на тихий отдых в субботу, чтобы в воскресенье встретить идеи с ясной головой и достаточным запасом сил.

Лучшие дни недели

Самыми продуктивными станут вторник и среда — именно тогда вы легко справитесь с проблемами, которые поначалу казались серьёзными. А четверг и пятница подарят приятную волну внимания от окружающих, так что смело планируйте встречи, переговоры или просто общение с людьми — вас оценят по заслугам.