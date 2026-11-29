Тиждень з 30 листопада по 6 грудня для Левів почнеться неспокійно, але швидко набере позитивного темпу. Свіжий прогноз на цей період оприлюднило видання Horoscope.com, і головний меседж астрологів — не драматизувати дрібниці на старті тижня, адже далі ситуація проситиме вас показати найкращі риси характеру.

Робота і фінанси

У понеділок невелика робоча заминка може здатися вам масштабною проблемою — постарайтеся не реагувати надто гостро й не рубати з плеча, бо ситуація насправді керована. Вже у вівторок та середу завдання, які потребують вирішення, виявляться цілком посильними. Більше того, вам сподобається займатися "ремонтом" — чи то виправленням помилки в документах, чи налагодженням процесу, який довго буксував. У ці дні ви здатні навести лад там, де інші вже опустили руки: навіть із найхаотичнішого матеріалу ви зробите щось структуроване й робоче. Фінансові питання в цей період краще вирішувати спокійно й поетапно, не поспішаючи з великими рішеннями.

Стосунки

Ваш оптимізм у середині тижня стає по-справжньому привабливим для оточення. У четвер і пʼятницю не дивуйтеся, якщо навколо вас раптом з'явиться більше людей, ніж зазвичай, — колеги, друзі чи малознайомі люди шукатимуть вашого товариства й поради. Це вдалий момент, щоб зміцнити старі звʼязки або завести нові приємні знайомства. У стосунках з близькою людиною варто бути відкритими й не приховувати емоцій — ваша щирість зараз працює на вас.

Здоровʼя та енергія

На вихідних емоційний фон стане трохи чутливішим, ніж звично для вашого знака: можливі несподівані сплески почуттів або підвищена вразливість до слів оточення. Втім, та сама чутливість обертається джерелом натхнення — саме зараз у вас зʼявиться бажання почати щось нове. Дайте собі час на тихий відпочинок у суботу, щоб у неділю зустріти ідеї з ясною головою та достатнім запасом сил.

Найкращі дні тижня

Найпродуктивнішими стануть вівторок і середа — саме тоді ви легко впораєтеся з проблемами, які спочатку здавались серйозними. А четвер і пʼятниця подарують приємну хвилю уваги від оточення, тож сміливо плануйте зустрічі, перемовини чи просто спілкування з людьми — вас оцінять по заслугах.