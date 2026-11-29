Святковий стіл на цей Новий рік обійдеться українським родинам дорожче, ніж торік. Базовий набір страв для сім'ї з чотирьох осіб оцінюють у 4 350-4 500 грн, а з делікатесами витрати перевищать 5 300 грн.

Новорічний стіл у цей Новий рік стане дорожчим, ніж торік. За оцінками, які оприлюднило видання «Перший бізнесовий», базовий набір святкових страв для сім'ї з чотирьох осіб обійдеться приблизно в 4 350-4 500 гривень.

Головна причина - подорожчання інгредієнтів для традиційних салатів. Варена ковбаса, майонез і консервований горошок за рік додали у вартості десятки відсотків. Через це навіть класичний «Олів'є» коштуватиме дорожче, ніж під час минулих свят.

Що подорожчало, а що подешевшало

Частково ситуацію пом'якшує зниження цін на яйця, овочі борщового набору та свинину. Саме ці продукти стримують загальне зростання витрат для родин, які готують більшість страв самостійно.

До базового святкового набору зазвичай входять кілька традиційних салатів, гаряча страва, м'ясна та сирна нарізка, фрукти, безалкогольні напої та пляшка ігристого вина.

Якщо ж додати червону рибу, ікру, делікатесні сири, десерти й дорожчий алкоголь, витрати зростають до 5 300-5 800 гривень і навіть більше. Для великої компанії остаточна сума буде ще вищою.

Як заощадити на святковому столі

Фахівці радять розподіляти покупки в часі. Товари тривалого зберігання - консерви, спеції, солодощі, напої та бакалію - можна купувати вже зараз. М'ясо, рибу, молочні продукти й свіжу зелень краще брати безпосередньо перед святом.

Дедалі більше українців переглядають традиційне меню та відмовляються від великої кількості важких салатів на користь простіших і практичніших страв. Такий підхід допомагає заощадити та уникнути зайвих залишків їжі після свят.