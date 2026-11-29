Праздничный стол на этот Новый год обойдется украинским семьям дороже, чем в прошлом. Базовый набор блюд для семьи из четырех человек оценивают в 4 350-4 500 грн, а с деликатесами расходы превысят 5 300 грн.

Новогодний стол в этот Новый год станет дороже, чем в прошлом. По оценкам, которые обнародовало издание «Перший бізнесовий», базовый набор праздничных блюд для семьи из четырех человек обойдется примерно в 4 350-4 500 гривен.

Главная причина - подорожание ингредиентов для традиционных салатов. Вареная колбаса, майонез и консервированный горошек за год добавили в цене десятки процентов. Из-за этого даже классический «Оливье» будет стоить дороже, чем во время прошлых праздников.

Что подорожало, а что подешевело

Частично ситуацию смягчает снижение цен на яйца, овощи борщового набора и свинину. Именно эти продукты сдерживают общий рост расходов для семей, которые готовят большинство блюд самостоятельно.

В базовый праздничный набор обычно входят несколько традиционных салатов, горячее блюдо, мясная и сырная нарезка, фрукты, безалкогольные напитки и бутылка игристого вина.

Если добавить красную рыбу, икру, деликатесные сыры, десерты и более дорогой алкоголь, расходы вырастают до 5 300-5 800 гривен и даже больше. Для большой компании итоговая сумма будет еще выше.

Как сэкономить на праздничном столе

Специалисты советуют распределять покупки во времени. Товары длительного хранения - консервы, специи, сладости, напитки и бакалею - можно покупать уже сейчас. Мясо, рыбу, молочные продукты и свежую зелень лучше брать непосредственно перед праздником.

Все больше украинцев пересматривают традиционное меню и отказываются от большого количества тяжелых салатов в пользу более простых и практичных блюд. Такой подход помогает сэкономить и избежать лишних остатков еды после праздников.