Прогноз погоди на тиждень у Київській області з 30 листопада по 6 грудня показує, що вдень температура підніметься щонайбільше до +1°, а вночі місцями опускатиметься до -8°. Опади синоптики прогнозують лише один день — у суботу.

Синоптики вже попереджали про нічні морози на початку тижня, і нова хвиля холоду затримається в Київській області й надалі. За новими даними, з 30 листопада по 6 грудня вдень тут буде переважно морозно, а вночі місцями термометри опускатимуться до -8°.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денна температура протягом тижня коливатиметься від -2° до +1°, тож про відлигу говорити не доводиться — тиждень залишиться зимовим і морозним.

У понеділок, 30 листопада, повітря вдень прогріється лише до -1°, а вночі похолодає до -6°. Небо буде малохмарним, опадів синоптики не прогнозують.

У вівторок, 1 грудня, стовпчики термометрів вдень опустяться до -2° — це буде найхолодніший день тижня. Вночі мороз посилиться до -7°, хмарність мінлива, без опадів.

У середу, 2 грудня, вдень утримається -1°, а вночі очікується найнижча позначка за весь тиждень — -8°. Небо хмарне з проясненнями, опадів не буде.

У четвер, 3 грудня, денна температура підніметься до 0°, вночі мороз трохи попустить — до -5°. Хмарність малохмарна, без опадів.

У п’ятницю, 4 грудня, вдень також утримається 0°, вночі -5°. Небо хмарне з проясненнями, опадів синоптики не прогнозують.

У суботу, 5 грудня, потепліє найбільше за тиждень — вдень до +1°, вночі всього -1°. Саме цього дня синоптики прогнозують можливі опади.

У неділю, 6 грудня, температура знову знизиться: вдень -1°, вночі -3°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

Отже, найтепліше в Київській області буде в суботу, 5 грудня, коли вдень очікується +1°, а найхолодніше — у вівторок, 1 грудня, з денною температурою -2°. Перепад температур за тиждень становить 3°, а опади прогнозують лише один день — у суботу.

Через стійкі нічні морози до -8° жителям області варто вдягатися тепліше, особливо це стосується людей похилого віку та дітей, а в суботу, коли можливі опади, краще мати при собі парасольку та бути обережними за кермом через слизьку дорогу.

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