Прогноз погоды на неделю в Киевской области с 30 ноября по 6 декабря показывает, что днем температура поднимется максимум до +1°, а ночью местами будет опускаться до -8°. Осадки синоптики прогнозируют только один день — в субботу.

Синоптики уже предупреждали о ночных морозах в начале недели, и новая волна холода задержится в Киевской области и дальше. По новым данным, с 30 ноября по 6 декабря днем здесь будет преимущественно морозно, а ночью местами термометры будут опускаться до -8°.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневная температура в течение недели будет колебаться от -2° до +1°, так что об оттепели говорить не приходится — неделя останется зимней и морозной.

В понедельник, 30 ноября, воздух днем прогреется лишь до -1°, а ночью похолодает до -6°. Небо будет малооблачным, осадков синоптики не прогнозируют.

Во вторник, 1 декабря, столбики термометров днем опустятся до -2° — это будет самый холодный день недели. Ночью мороз усилится до -7°, облачность переменная, без осадков.

В среду, 2 декабря, днем удержится -1°, а ночью ожидается самая низкая отметка за всю неделю — -8°. Небо облачно с прояснениями, осадков не будет.

В четверг, 3 декабря, дневная температура поднимется до 0°, ночью мороз немного отступит — до -5°. Облачность малооблачная, без осадков.

В пятницу, 4 декабря, днем также удержится 0°, ночью -5°. Небо облачно с прояснениями, осадков синоптики не прогнозируют.

В субботу, 5 декабря, потеплеет больше всего за неделю — днем до +1°, ночью всего -1°. Именно в этот день синоптики прогнозируют возможные осадки.

В воскресенье, 6 декабря, температура снова снизится: днем -1°, ночью -3°. Облачно с прояснениями, без осадков.

Итак, теплее всего в Киевской области будет в субботу, 5 декабря, когда днем ожидается +1°, а холоднее всего — во вторник, 1 декабря, с дневной температурой -2°. Перепад температур за неделю составляет 3°, а осадки прогнозируют только один день — в субботу.

Из-за стойких ночных морозов до -8° жителям области стоит одеваться теплее, особенно это касается людей пожилого возраста и детей, а в субботу, когда возможны осадки, лучше иметь при себе зонт и быть осторожными за рулем из-за скользкой дороги.

Ранее Politeka сообщала, киевскую область накроет новая волна морозов: прогноз погоды на неделю с 28 ноября по 4 декабря.

Также Politeka сообщала, киевскую область накроет резкое похолодание: синоптики дали прогноз погоды на неделю с 27 ноября по 3 декабря.

Как сообщала Politeka, синоптики предупредили о ночных заморозках: прогноз погоды на неделю в Киевской области.