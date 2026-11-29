Ціна на газ для населення залишається незмінною з грудня - 7,96 грн за кубометр. До неї додається друга платіжка за розподіл (доставку) газу, яка в різних регіонах відрізняється в рази.

Тариф на газ у грудні не зміниться - українці й далі платитимуть 7,96 грн за кубометр палива. Фіксовану ціну тримає мораторій на підвищення тарифів, який продовжує діяти під час воєнного стану.

Гроші за газ приходять двома окремими платіжками. Перша - за сам кубометр блакитного палива за фіксованим тарифом. Друга - за його розподіл, тобто доставку до будинку, і її розмір залежить від оператора газорозподільних мереж у конкретному регіоні.

Найдорожча доставка зараз у Вінницькій області - 2,95 грн за кубометр. У Львівській тариф сягає 2,82 грн, а найдешевший пропонує "Київгаз" - лише 0,38 грн за куб. Такі дані наводить портал "Мінфін". Тож за однакового споживання газу сума в платіжці може відрізнятися в рази.

Плату за доставку нараховують навіть тим, хто газом майже не користується. У формулі закладено мінімальний обсяг: 39 кубометрів на рік, якщо в оселі тільки газова плита, 126 кубометрів - якщо газ іде на приготування їжі й нагрів води, і 314 кубометрів - якщо газом ще й опалюють дім. Цей обсяг ділять на 12 місяців і множать на тариф.

Коли за доставку газу можна не платити

У законі передбачено лише три випадки, коли рахунок за розподіл газу не виставляють, пояснили у "Газсетях". Перший - якщо житло зруйноване або пошкоджене обстрілами і користуватися газом неможливо. Другий - якщо в населеному пункті пошкоджені газові мережі, через що сусідні будинки залишилися без газу. Третій - якщо споживач розірвав договір із газорозподільною компанією та від'єднав житло від мереж.

В інших випадках платіжку за доставку виставляють навіть тим, хто тимчасово не живе вдома й не користується газом. Газовики пояснюють це тим, що мережі постійно обслуговують, аби людина будь-якої миті могла ввімкнути газ без додаткових заявок і очікування.

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