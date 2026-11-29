Цена на газ для населения остается неизменной с декабря - 7,96 грн за кубометр. К ней добавляется вторая платежка за распределение (доставку) газа, которая в разных регионах отличается в разы.

Тариф на газ в декабре не изменится - украинцы и дальше будут платить 7,96 грн за кубометр топлива. Фиксированную цену держит мораторий на повышение тарифов, который продолжает действовать во время военного положения.

Деньги за газ приходят двумя отдельными платежками. Первая - за сам кубометр голубого топлива по фиксированному тарифу. Вторая - за его распределение, то есть доставку к дому, и ее размер зависит от оператора газораспределительных сетей в конкретном регионе.

Дороже всего доставка сейчас в Винницкой области - 2,95 грн за кубометр. Во Львовской тариф достигает 2,82 грн, а самый дешевый предлагает "Киевгаз" - всего 0,38 грн за куб. Такие данные приводит портал "Минфин". Поэтому при одинаковом потреблении газа сумма в платежке может отличаться в разы.

Плату за доставку начисляют даже тем, кто газом почти не пользуется. В формуле заложен минимальный объем: 39 кубометров в год, если в доме только газовая плита, 126 кубометров - если газ идет на приготовление пищи и нагрев воды, и 314 кубометров - если газом еще и отапливают дом. Этот объем делят на 12 месяцев и умножают на тариф.

Когда за доставку газа можно не платить

В законе предусмотрено лишь три случая, когда счет за распределение газа не выставляют, пояснили в "Газсетях". Первый - если жилье разрушено или повреждено обстрелами и пользоваться газом невозможно. Второй - если в населенном пункте повреждены газовые сети, из-за чего соседние дома остались без газа. Третий - если потребитель расторг договор с газораспределительной компанией и отключил жилье от сетей.

В остальных случаях платежку за доставку выставляют даже тем, кто временно не живет дома и не пользуется газом. Газовщики объясняют это тем, что сети постоянно обслуживают, чтобы человек в любой момент мог включить газ без дополнительных заявок и ожидания.

Ранее Politeka сообщала, подорожание газа в Украине: в Нафтогазе назвали тариф на декабрь.

Также Politeka сообщала, тариф на газ заморозили до конца марта: кубометр стоит 7,96 грн.