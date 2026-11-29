ТЦК телефонує не військовозобов'язаному, а його дружині чи батькам. Юристи пояснили, чи зобов'язані рідні відповідати на такі дзвінки та що вони мають право вимагати.

ТЦК телефонує не самому військовозобов'язаному, а його дружині чи батькам - така практика дедалі частіша, і варто пам'ятати, що повістки ТЦК телефоном не вручають. Видання «Судово-юридична газета» пояснило, що мають право вимагати рідні та чи можна взагалі не відповідати на такий дзвінок.

Під час мобілізації представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки можуть телефонувати громадянам для уточнення облікових даних. Часто дзвінок надходить не тим, хто стоїть на обліку, а їхнім близьким - дружині, батькам чи іншим родичам.

Чи зобов'язані родичі щось повідомляти представнику ТЦК

Юристи пояснюють: родичі військовозобов'язаного не є суб'єктами військового обліку. Це означає, що жодних персональних даних про чоловіка - місце роботи, адресу, контакти - вони передавати не зобов'язані.

Те саме стосується й відповідей на запитання про те, де зараз перебуває військовозобов'язаний. Рідні мають право не надавати такої інформації телефоном.

Що має право вимагати той, кому телефонують

Передусім - назвати себе. Той, хто телефонує, зобов'язаний представитися: назвати прізвище, ім'я, посаду та конкретний ТЦК, від якого він діє. Без цих даних розмову можна завершити.

Також можна вимагати, щоб будь-які запитання або вимоги викладали письмово. Телефонна розмова не є належним врученням жодного документа, зокрема повістки.

Чи можна просто не відповідати на дзвінок

Так. Обов'язку відповідати на дзвінки представників ТЦК для родичів закон не встановлює. За те, що дружина чи батьки не взяли слухавку або не стали розмовляти, жодної відповідальності не передбачено.

Що робити, якщо дзвінок став настирливим

Якщо дзвінки повторюються або супроводжуються тиском, варто зафіксувати це: записати номер, час, вимагати письмового звернення. У разі погроз або спроб отримати персональні дані можна звернутися зі скаргою до поліції чи вищого органу військового управління.

Самому ж військовозобов'язаному юристи радять оновити облікові дані через застосунок «Резерв+» або особистий візит до ТЦК, щоб уникнути настирливих дзвінків близьким.

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