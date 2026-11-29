Прогноз погоды на неделю в Харьковской области с 30 ноября по 6 декабря показывает стойкие морозы: максимум днем поднимется лишь до 0°, а минимум днем опустится до -4°, тогда как ночью температура будет достигать -9°.

Предыдущий прогноз погоды для региона уже предупреждал о морозах, и новая неделя лишь подтверждает эту тенденцию. С 30 ноября по 6 декабря Харьковскую область накроет стойкий мороз: днем воздух будет прогреваться максимум до 0°, а ночью температура будет опускаться до -9°.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, в течение недели днем ожидается от -4° до 0°, а ночью - от -5° до -9°.

В понедельник, 30 ноября, днем ожидается -3°, ночью -8°. Облачность переменная, осадков не предвидится.

Во вторник, 1 декабря, воздух прогреется лишь до -2° днем, а ночью похолодает до -8°. Небо останется малооблачным, без осадков.

В среду, 2 декабря, температура днем поднимется до 0° - это самый теплый день недели. Ночью же столбики термометров опустятся до -8°. Облачно с прояснениями, без осадков.

В четверг, 3 декабря, днем удержится -1°, а ночью потеплеет по сравнению с предыдущей ночью - до -5°. Малооблачно, осадков не ожидается.

В пятницу, 4 декабря, температура днем опустится до -3°, ночью - до -8°. Небо малооблачное, без осадков.

В субботу, 5 декабря, днем ожидается -4° - это самый холодный день недели, ночью - -5°. Синоптики прогнозируют возможные осадки.

В воскресенье, 6 декабря, днем -3°, а ночью температура опустится до -9° - это самая низкая отметка за всю неделю. Облачно с прояснениями, без осадков.

Самым теплым днем недели станет среда, 2 декабря, с температурой 0° днем. Самым холодным - суббота, 5 декабря, когда днем будет -4°. Перепад температур за неделю составляет 4°. Осадки синоптики прогнозируют только в субботу, 5 декабря, в остальные дни неделя пройдет без осадков.

Из-за стойких морозов до -9° ночью синоптики советуют жителям области одеваться теплее, в несколько слоев, особенно это касается людей пожилого возраста и детей. В субботу, когда возможны осадки, стоит взять зонт и быть осторожными на дороге.

Ранее Politeka сообщала, что харьковскую область накроет затяжной мороз: прогноз погоды на неделю с 28 ноября.

Также Politeka сообщала, что синоптики предупредили об усилении ночных морозов: прогноз погоды на неделю в харьковской области.

Как сообщала Politeka, синоптики предупредили об усилении морозов: прогноз погоды на неделю в харьковской области с 25 ноября по 1 декабря.