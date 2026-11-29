Прогноз погоди на тиждень у Харківській області з 30 листопада по 6 грудня показує стійкі морози: максимум удень підніметься лише до 0°, а мінімум удень опуститься до -4°, тоді як вночі температура сягатиме -9°.

Попередній прогноз погоди для області вже попереджав про морози, і новий тиждень лише підтверджує цю тенденцію. З 30 листопада по 6 грудня Харківську область накриє стійкий мороз: удень повітря прогріватиметься щонайбільше до 0°, а вночі температура опускатиметься до -9°.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, протягом тижня вдень очікується від -4° до 0°, а вночі - від -5° до -9°.

У понеділок, 30 листопада, вдень очікується -3°, вночі -8°. Хмарність мінлива, опадів не передбачається.

У вівторок, 1 грудня, повітря прогріється лише до -2° вдень, а вночі похолодає до -8°. Небо залишиться малохмарним, без опадів.

У середу, 2 грудня, температура вдень підніметься до 0° - це найтепліший день тижня. Вночі ж стовпчики термометрів опустяться до -8°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

У четвер, 3 грудня, вдень утримається -1°, а вночі потеплішає порівняно з попередньою ніччю - до -5°. Малохмарно, опадів не очікується.

У п’ятницю, 4 грудня, температура вдень опуститься до -3°, вночі - до -8°. Небо малохмарне, без опадів.

У суботу, 5 грудня, вдень очікується -4° - це найхолодніший день тижня, вночі - -5°. Синоптики прогнозують можливі опади.

У неділю, 6 грудня, вдень -3°, а вночі температура опуститься до -9° - це найнижча позначка за весь тиждень. Хмарно з проясненнями, без опадів.

Найтеплішим днем тижня стане середа, 2 грудня, з температурою 0° удень. Найхолоднішим - субота, 5 грудня, коли вдень буде -4°. Перепад температур за тиждень становить 4°. Опади синоптики прогнозують лише в суботу, 5 грудня, в інші дні тиждень пройде без опадів.

Через стійкі морози до -9° вночі синоптики радять мешканцям області вдягатися тепліше, в кілька шарів, особливо це стосується людей похилого віку та дітей. У суботу, коли можливі опади, варто взяти парасольку та бути обережними на дорозі.

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