Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект №16121 о биологической безопасности. Биоагенты разделят на четыре группы риска, а для работы с самыми опасными штаммами введут лицензии и проверку СБУ.

26 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект №16121 о биологической безопасности. Как сообщает Liga Zakon, документ должен поэтапно создать в Украине единую систему биологической безопасности и биологической защиты.

Предложенный механизм прост: все биологические агенты разделят на четыре группы риска. Уровень опасности будут определять по двум критериям - индивидуальная и общественная угроза, а также наличие средств профилактики и лечения.

Что изменится для лабораторий и бизнеса

Деятельность с агентами второй, третьей и четвертой групп риска станет лицензионной. То есть лабораториям и компаниям, работающим с такими штаммами, придется получать разрешение и соответствовать требованиям лабораторной биобезопасности.

Отдельное правило касается самых опасных агентов - третьей и четвертой групп, то есть высокого и очень высокого риска. Для допуска к работе с ними будут проводить специальную проверку СБУ.

Почему это вводят и что дальше

Классификацию биоагентов согласовали с Директивой 2000/54/ЕС. Кроме лицензирования, законопроект вводит государственный контроль за использованием биоагентов, регулирует коллекционную деятельность со штаммами микроорганизмов и предотвращение их утечки в окружающую среду.

Закон вступит в силу только через два года после официального опубликования - и только если его окончательно примут. Документ №16121 еще пройдет второе чтение и рассмотрение в комитетах.