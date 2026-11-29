Верховна Рада ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт №16121 про біологічну безпеку. Біоагенти поділять на чотири групи ризику, а для роботи з найнебезпечнішими штамами запровадять ліцензії та перевірку СБУ.

26 листопада Верховна Рада ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт №16121 про біологічну безпеку. Як повідомляє Liga Zakon, документ має поетапно створити в Україні єдину систему біологічної безпеки та біологічного захисту.

Запропонований механізм простий: усі біологічні агенти поділять на чотири групи ризику. Рівень небезпеки визначатимуть за двома критеріями - індивідуальна та суспільна загроза, а також наявність засобів профілактики й лікування.

Що зміниться для лабораторій і бізнесу

Діяльність з агентами другої, третьої та четвертої груп ризику стане ліцензійною. Тобто лабораторіям і компаніям, які працюють із такими штамами, доведеться отримувати дозвіл і відповідати вимогам лабораторної біобезпеки.

Окреме правило стосується найнебезпечніших агентів - третьої та четвертої груп, тобто високого і дуже високого ризику. Для допуску до роботи з ними проводитимуть спеціальну перевірку СБУ.

Чому це запроваджують і що далі

Класифікацію біоагентів узгодили з Директивою 2000/54/ЄС. Крім ліцензування, законопроєкт запроваджує державний контроль за використанням біоагентів, регулює колекційну діяльність зі штамами мікроорганізмів і запобігання їх витоку в довкілля.

Закон набере чинності лише через два роки після офіційного опублікування - і тільки якщо його остаточно ухвалять. Документ №16121 ще пройде друге читання та розгляд у комітетах.