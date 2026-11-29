Тисячі українців із багаторічним стажем після виходу на пенсію отримують виплати майже на рівні тих, хто стажу не має. Причина не лише в кількості відпрацьованих років, а в розмірі офіційної зарплати, з якої сплачувалися внески.

Перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам стає справжньою загадкою для тих, хто десятки років чесно працював, але вийшов на заслужений відпочинок із виплатами, які ледь дотягують до мінімуму.

У Пенсійному фонді пояснюють: для призначення пенсії важлива не лише кількість відпрацьованих років, а саме розмір офіційної заробітної плати, з якої сплачувалися внески. Якщо людина роками отримувала низьку «білу» зарплату, а решту - у конверті, пенсія може лишитися дуже невеликою навіть після десятиліть роботи.

Чому працюючий пенсіонер отримує по мінімуму

Для тих, хто далі працює після виходу на пенсію, діють окремі правила визначення мінімальних гарантій. Через це деякі громадяни з понад тридцятьма роками стажу фактично мають виплати на рівні мінімальної державної підтримки.

Ще один вагомий чинник - неповний страховий стаж. Якщо до встановленої законодавством норми не вистачає кількох років, це позбавляє людину права на підвищені мінімальні гарантії від держави.

Що змінюється після звільнення

Ситуація нерідко змінюється після того, як пенсіонер припиняє працювати. Для непрацюючих передбачені інші мінімальні стандарти пенсійного забезпечення, тому після звільнення розмір виплат може зрости навіть без додаткового стажу.

Тому важливо регулярно перевіряти відомості про власний страховий стаж і правильність нарахування пенсії. У частині випадків можливий перерахунок або встановлення додаткових доплат, передбачених законодавством.

На остаточну суму також впливають надбавки за понаднормовий стаж, вікові доплати, індексації та інші компенсаційні механізми. Саме вони часто дають змогу помітно збільшити щомісячні виплати.

Де перевірити стаж і нарахування

Перевірити дані про страховий стаж і нараховану пенсію найпростіше через особистий кабінет на порталі електронних послуг Пенсійного фонду або в застосунку «Дія». Якщо виявите розбіжність, варто звернутися до найближчого сервісного центру ПФУ із паспортом, ідентифікаційним кодом і трудовою книжкою.

Ключовий висновок, на якому наголошують фахівці, звучить просто: сам по собі великий стаж не гарантує високої пенсії. Вирішальне значення мають офіційні доходи протягом усього трудового життя та повнота сплати страхових внесків.

Як повідомляє Перший бізнесовий, на розмір виплат впливає те, з якої офіційної зарплати робилися відрахування до Пенсійного фонду, а не лише тривалість роботи.

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