Тысячи украинцев с многолетним стажем после выхода на пенсию получают выплаты почти на уровне тех, у кого стажа нет. Причина не только в количестве отработанных лет, а в размере официальной зарплаты, с которой уплачивались взносы.

Перерасчет пенсий работающим пенсионерам становится настоящей загадкой для тех, кто десятилетиями честно трудился, но вышел на заслуженный отдых с выплатами, едва дотягивающими до минимума.

В Пенсионном фонде объясняют: для назначения пенсии важно не только количество отработанных лет, но именно размер официальной заработной платы, с которой уплачивались взносы. Если человек годами получал низкую «белую» зарплату, а остальное - в конверте, пенсия может остаться очень небольшой даже после десятилетий работы.

Почему работающий пенсионер получает по минимуму

Для тех, кто продолжает работать после выхода на пенсию, действуют отдельные правила определения минимальных гарантий. Из-за этого некоторые граждане с более чем тридцатью годами стажа фактически имеют выплаты на уровне минимальной государственной поддержки.

Еще один весомый фактор - неполный страховой стаж. Если до установленной законодательством нормы не хватает нескольких лет, это лишает человека права на повышенные минимальные гарантии от государства.

Что меняется после увольнения

Ситуация нередко меняется после того, как пенсионер прекращает работать. Для неработающих предусмотрены другие минимальные стандарты пенсионного обеспечения, поэтому после увольнения размер выплат может вырасти даже без дополнительного стажа.

Поэтому важно регулярно проверять сведения о собственном страховом стаже и правильности начисления пенсии. В ряде случаев возможен перерасчет или установление дополнительных доплат, предусмотренных законодательством.

На итоговую сумму также влияют надбавки за сверхурочный стаж, возрастные доплаты, индексации и другие компенсационные механизмы. Именно они часто позволяют заметно увеличить ежемесячные выплаты.

Где проверить стаж и начисления

Проверить данные о страховом стаже и начисленной пенсии проще всего через личный кабинет на портале электронных услуг Пенсионного фонда или в приложении «Дія». Если обнаружите расхождение, стоит обратиться в ближайший сервисный центр ПФУ с паспортом, идентификационным кодом и трудовой книжкой.

Ключевой вывод, на котором акцентируют специалисты, звучит просто: сам по себе большой стаж не гарантирует высокой пенсии. Решающее значение имеют официальные доходы на протяжении всей трудовой жизни и полнота уплаты страховых взносов.

Как сообщает Первый бизнесовый, на размер выплат влияет то, с какой официальной зарплаты делались отчисления в Пенсионный фонд, а не только продолжительность работы.

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