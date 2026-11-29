Колишні військовослужбовці, які отримали інвалідність внаслідок війни, у грудні мають гарантовані мінімальні пенсії. Сума залежить від групи інвалідності - від 10 625 до 18 885 гривень.

Пенсії військовим в Україні з інвалідністю внаслідок війни у грудні мають гарантований державою мінімум. У Пенсійному фонді пояснили, які суми нарахують кожній групі інвалідності.

Пенсійне забезпечення таких осіб регулює Закон України № 2262 "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб". Основний розмір виплати рахують від грошового забезпечення, яке людина отримувала на момент звільнення зі служби.

Як рахується основна пенсія

Відсоток виплати залежить від встановленої групи інвалідності. Для I групи це 100% грошового забезпечення, для II групи - 80%, для III групи - 60%.

Після розрахунку основну суму додатково збільшують ще на 25%. Таке підвищення передбачене постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 року № 1381.

Які надбавки можуть додати

Окрім основної пенсії, військовим з інвалідністю внаслідок війни можуть призначити додаткові виплати. Надбавка до пенсії рахується від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, - у 2026 році це 2 595 гривень.

Залежно від групи інвалідності щомісячна надбавка становить: I група - 50% (1 297,50 грн), II група - 40% (1 038 грн), III група - 30% (778,50 грн).

Цільова грошова допомога має фіксований розмір. Для пенсіонерів з інвалідністю I групи це 70 гривень на місяць, для II і III груп - 50 гривень.

Непрацюючі пенсіонери, які утримують непрацездатних членів сім'ї, отримують доплату за кожного такого родича - 50% прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність. Окремо призначають надбавку за особливі заслуги перед Україною та допомогу на догляд.

Мінімальні виплати у грудні

З 1 березня 2026 року для колишніх військовослужбовців з інвалідністю внаслідок війни діють гарантовані мінімуми. У них входить основна пенсія разом з усіма підвищеннями, надбавками та індексацією.

Мінімальні суми залежно від групи: I група - 18 885 гривень, II група - 15 494 гривні, III група - 10 625 гривень.

Якщо після нарахування всіх доплат пенсія не дотягує до встановленого мінімуму, держава призначає додаткову допомогу - рівно стільки, скільки не вистачає до гарантованого рівня.

Куди звертатися за перерахунком

Щоб отримати або перерахувати пенсію, колишній військовослужбовець має звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду. Із собою потрібні документи про інвалідність, довідка про грошове забезпечення з військової частини та паспорт з ідентифікаційним кодом.

Заяву можна подати й дистанційно - через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду. Рішення ухвалюють у строк до 10 днів після отримання всіх документів.

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