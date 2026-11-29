Цього тижня Близнюкам доведеться балансувати між розгубленістю на початку тижня та приємними сюрпризами у вихідні.

У попередньому огляді - Гороскоп для Близнюків на тиждень з 23 по 29 листопада - ми розповідали, який день принесе несподіванку. Новий тиждень, з 30 листопада по 6 грудня, почнеться для Близнюків дещо дивно: думки одночасно спрямовані у майбутнє, але зосередитися на чомусь конкретному в понеділок буде складно. Причина проста - забагато варіантів і факторів одночасно крутяться в голові. Прогноз на цей тиждень оприлюднило видання Horoscope.com, і воно радить Близнюкам не панікувати через цю розгубленість - вона тимчасова.

Робота і фінанси

У вівторок або середу варто ініціювати відверту розмову, яка все розставить по місцях - саме вона дасть відчуття твердого ґрунту під ногами після хаотичного понеділка. У четвер на роботі може виникнути перешкода, пов'язана з діловими питаннями: можливо, затримається угода, з'явиться незрозумілий момент у документах або партнер поставить незручне запитання. Не варто уникати цієї ситуації - краще одразу розібратися з нею, сприймаючи як частину гри, а не як катастрофу.

Стосунки

П'ятниця принесе ще одну дрібну перешкоду, цього разу побутового характеру - хтось із сусідів чи знайомих може виявитися занадто цікавим до чужих справ. Варто зберігати спокій і не втягуватися в зайві конфлікти. Натомість вихідні стануть справжньою віддушиною: люди навколо Близнюків виявляться напрочуд приємними, компанія складеться тепла і щира. Саме в суботу-неділю очікується помітний рух на романтичному фронті - може з'явитися нова симпатія або стосунки, які вже є, вийдуть на новий рівень близькості.

Здоров'я та енергія

Через розпорошену увагу на початку тижня важливо не забувати про звичний режим - повноцінний сон і регулярні прийоми їжі допоможуть швидше впоратися з відчуттям хаосу в голові. Після прояснюючої розмови середи енергія стабілізується, тож другу половину тижня варто використати для фізичної активності на свіжому повітрі - це додасть бадьорості перед насиченими вихідними.

Найкращі дні тижня

Вівторок і середа стануть ключовими завдяки відвертій розмові, яка допоможе розставити пріоритети та позбутися тривожної невизначеності. А субота й неділя подарують найтепліші емоції тижня - чудову компанію та приємні новини в особистому житті, тож саме на ці дні варто планувати зустрічі й важливі розмови з коханою людиною.

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