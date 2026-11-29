Київстар із грудня обмежує вхідні дзвінки абонентам передоплати, які не поповнюють рахунок. Оператор може заблокувати номер повністю, поки на баланс не надійдуть гроші.

Київстар з грудня посилює правила для абонентів передоплати - оператор обмежуватиме вхідні дзвінки тим, хто не поповнює рахунок, повідомляє OBOZ.UA. Ідеться про номери без абонплати, тобто без регулярного поповнення балансу.

Обмеження діють поступово: спершу вхідні дзвінки перестають надходити, а згодом номер можуть заблокувати повністю. Поки на рахунку немає грошей, абонент ризикує пропустити дзвінок від родичів, роботодавця чи кур'єра.

Кого це стосується

Зміни насамперед зачіпають абонентів передоплати, які не користуються тарифними пакетами з абонплатою і довго не поповнюють номер. Ті, хто щомісяця оплачує пакет або має контракт, під обмеження не підпадають - у них абонплата списується автоматично.

Чому так відбувається

Для оператора номер без оплати - це "спляча" SIM-картка. Щоб мережа марно не обслуговувала неактивні номери, Київстар обмежує вхідні дзвінки та тримає номер заблокованим до поповнення. Так компанія повертає номери в обіг.

Що робити, щоб не втратити дзвінки

Найпростіший варіант - вчасно поповнювати баланс навіть на мінімальну суму або підключити тарифний пакет із абонплатою. Тоді вхідні дзвінки працюватимуть без перебоїв.

Якщо номер уже заблокували, достатньо поповнити рахунок. Після зарахування коштів послуга відновлюється автоматично, і номер знову приймає дзвінки.

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