Державний житловий ваучер на 2 млн грн не гарантує купівлю квартири без доплати: у листопаді 2026 року лише 11% пропозицій на ринку відповідали цьому бюджету. У Києві за цю суму виходить у середньому 32 кв. м, а за однокімнатну доведеться доплатити майже половину вартості.

Житловий ваучер на 2 млн грн не покриває повну вартість квартири в більшості регіонів України. За даними аналітики DIM.RIA, у листопаді 2026 року лише 11% виставлених на продаж об'єктів нерухомості вписувалися в цей бюджет.

У Києві частка доступних за цією сумою квартир ще менша - 6,8%. У Київській області трохи більше - 12,8%. Це означає, що більшості власників ваучера доведеться докладати власні кошти.

Де за 2 млн грн майже нічого не купити

Найменше доступних за сумою ваучера об'єктів пропонувалося у кількох областях:

Сумська область - 4,3% пропозицій;

Одеська і Запорізька області - по 4,4%;

Чернігівська область - 5%;

Харківська область - 5,4%;

Полтавська область - 5,8%.

Натомість найбільше пропозицій у межах 2 млн грн було у Волинській області - 37,2%, у Закарпатській - 36,3%, у Львівській - 34,2% та в Черкаській - 31,1%.

Скільки квадратних метрів реально купити

Площа житла, на яку вистачає 2 млн грн, сильно різниться залежно від регіону. Найбільше квадратів за цю суму виходить у східних і південних областях:

Запорізька область - 51,9 кв. м;

Дніпропетровська область - 48,4 кв. м;

Миколаївська область - 47,9 кв. м;

Сумська область - 47,4 кв. м.

У Києві за 2 млн грн вдасться придбати в середньому лише 32 кв. м житла, а в Київській області - 38,3 кв. м.

Де доведеться доплачувати за однокімнатну

У низці західних і центральних областей медіанна вартість однокімнатної квартири перевищує 2 млн грн, тож власникам ваучерів доведеться докладати власні гроші. Найбільша доплата потрібна у Києві - близько 45% вартості квартири.

У Львівській області цей показник становить 39%, у Закарпатській та Рівненській - по 25%, а в Чернівецькій - 24%. Натомість у східних областях і в Хмельницькій області медіанна ціна однокімнатної квартири не перевищує 2 млн грн - там суми ваучера може вистачити на купівлю такого житла.

Що дозволяє придбати ваучер

Державна програма передбачає допомогу у 2 млн грн для окремих категорій внутрішньо переміщених осіб, які раніше проживали на тимчасово окупованих територіях. На першому етапі її можуть отримати ВПО зі статусом учасника бойових дій або люди з інвалідністю внаслідок війни.

Кошти можна витратити на придбання квартири чи приватного будинку на первинному або вторинному ринку, інвестування в будівництво житла, а також на перший внесок за іпотекою чи погашення платежу за чинним кредитом.

Що важливо знати про умови

Якщо обрана нерухомість коштує дорожче за 2 млн грн, різницю покупець оплачує самостійно. Ваучер діє п'ять років, а придбане за його допомогою житло протягом цього терміну не можна продавати чи дарувати.

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