Жилищный ваучер на 2 млн грн не покрывает полную стоимость квартиры в большинстве регионов Украины. По данным аналитики DIM.RIA, в ноябре 2026 года лишь 11% выставленных на продажу объектов недвижимости вписывались в этот бюджет.
В Киеве доля доступных за эту сумму квартир ещё меньше - 6,8%. В Киевской области чуть больше - 12,8%. Это значит, что большинству владельцев ваучера придётся добавлять собственные средства.
Где за 2 млн грн почти ничего не купить
Меньше всего доступных по сумме ваучера объектов предлагалось в нескольких областях:
- Сумская область - 4,3% предложений;
- Одесская и Запорожская области - по 4,4%;
- Черниговская область - 5%;
- Харьковская область - 5,4%;
- Полтавская область - 5,8%.
Зато больше всего предложений в пределах 2 млн грн было в Волынской области - 37,2%, в Закарпатской - 36,3%, во Львовской - 34,2% и в Черкасской - 31,1%.
Сколько квадратных метров реально купить
Площадь жилья, на которую хватает 2 млн грн, сильно различается в зависимости от региона. Больше всего квадратов за эту сумму выходит в восточных и южных областях:
- Запорожская область - 51,9 кв. м;
- Днепропетровская область - 48,4 кв. м;
- Николаевская область - 47,9 кв. м;
- Сумская область - 47,4 кв. м.
В Киеве за 2 млн грн удастся купить в среднем лишь 32 кв. м жилья, а в Киевской области - 38,3 кв. м.
Где придётся доплачивать за однокомнатную
В ряде западных и центральных областей медианная стоимость однокомнатной квартиры превышает 2 млн грн, поэтому владельцам ваучеров придётся добавлять собственные деньги. Наибольшая доплата нужна в Киеве - около 45% стоимости квартиры.
Во Львовской области этот показатель составляет 39%, в Закарпатской и Ровенской - по 25%, а в Черновицкой - 24%. Зато в восточных областях и в Хмельницкой области медианная цена однокомнатной квартиры не превышает 2 млн грн - там суммы ваучера может хватить на покупку такого жилья.
Что позволяет приобрести ваучер
Государственная программа предусматривает помощь в 2 млн грн для отдельных категорий внутренне перемещённых лиц, которые ранее проживали на временно оккупированных территориях. На первом этапе её могут получить ВПЛ со статусом участника боевых действий или люди с инвалидностью вследствие войны.
Средства можно потратить на приобретение квартиры или частного дома на первичном либо вторичном рынке, инвестирование в строительство жилья, а также на первый взнос по ипотеке или погашение платежа по действующему кредиту.
Что важно знать об условиях
Если выбранная недвижимость стоит дороже 2 млн грн, разницу покупатель оплачивает самостоятельно. Ваучер действует пять лет, а купленное с его помощью жильё в течение этого срока нельзя продавать или дарить.
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