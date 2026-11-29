Государственный жилищный ваучер на 2 млн грн не гарантирует покупку квартиры без доплаты: в ноябре 2026 года лишь 11% предложений на рынке соответствовали этому бюджету. В Киеве за эту сумму выходит в среднем 32 кв. м, а за однокомнатную придётся доплатить почти половину стоимости.

Жилищный ваучер на 2 млн грн не покрывает полную стоимость квартиры в большинстве регионов Украины. По данным аналитики DIM.RIA, в ноябре 2026 года лишь 11% выставленных на продажу объектов недвижимости вписывались в этот бюджет.

В Киеве доля доступных за эту сумму квартир ещё меньше - 6,8%. В Киевской области чуть больше - 12,8%. Это значит, что большинству владельцев ваучера придётся добавлять собственные средства.

Где за 2 млн грн почти ничего не купить

Меньше всего доступных по сумме ваучера объектов предлагалось в нескольких областях:

Сумская область - 4,3% предложений;

Одесская и Запорожская области - по 4,4%;

Черниговская область - 5%;

Харьковская область - 5,4%;

Полтавская область - 5,8%.

Зато больше всего предложений в пределах 2 млн грн было в Волынской области - 37,2%, в Закарпатской - 36,3%, во Львовской - 34,2% и в Черкасской - 31,1%.

Сколько квадратных метров реально купить

Площадь жилья, на которую хватает 2 млн грн, сильно различается в зависимости от региона. Больше всего квадратов за эту сумму выходит в восточных и южных областях:

Запорожская область - 51,9 кв. м;

Днепропетровская область - 48,4 кв. м;

Николаевская область - 47,9 кв. м;

Сумская область - 47,4 кв. м.

В Киеве за 2 млн грн удастся купить в среднем лишь 32 кв. м жилья, а в Киевской области - 38,3 кв. м.

Где придётся доплачивать за однокомнатную

В ряде западных и центральных областей медианная стоимость однокомнатной квартиры превышает 2 млн грн, поэтому владельцам ваучеров придётся добавлять собственные деньги. Наибольшая доплата нужна в Киеве - около 45% стоимости квартиры.

Во Львовской области этот показатель составляет 39%, в Закарпатской и Ровенской - по 25%, а в Черновицкой - 24%. Зато в восточных областях и в Хмельницкой области медианная цена однокомнатной квартиры не превышает 2 млн грн - там суммы ваучера может хватить на покупку такого жилья.

Что позволяет приобрести ваучер

Государственная программа предусматривает помощь в 2 млн грн для отдельных категорий внутренне перемещённых лиц, которые ранее проживали на временно оккупированных территориях. На первом этапе её могут получить ВПЛ со статусом участника боевых действий или люди с инвалидностью вследствие войны.

Средства можно потратить на приобретение квартиры или частного дома на первичном либо вторичном рынке, инвестирование в строительство жилья, а также на первый взнос по ипотеке или погашение платежа по действующему кредиту.

Что важно знать об условиях

Если выбранная недвижимость стоит дороже 2 млн грн, разницу покупатель оплачивает самостоятельно. Ваучер действует пять лет, а купленное с его помощью жильё в течение этого срока нельзя продавать или дарить.

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