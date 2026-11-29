Водій намагався оскаржити штраф за перевищення швидкості на 30 км/год, однак суд відхилив апеляцію. Проти нього зіграли дані лазерного вимірювача TruCam і координати з Google Maps.

Штраф за перевищення швидкості на 30 км/год водій намагався оскаржити в суді, але програв. Проти нього зіграли дані лазерного вимірювача TruCam і координати з Google Maps, які підтвердили місце та швидкість порушення.

Про рішення йдеться в судовій практиці, яку оприлюднила «Судово-юридична газета». Водій перевищив дозволену швидкість на 30 км/год, отримав штраф, а потім вирішив оскаржити постанову, однак суд став на бік патрульних.

Що показав прилад TruCam

TruCam - це лазерний вимірювач швидкості, яким користуються патрульні поліцейські. Прилад фіксує не лише швидкість, а й робить фото з датою, часом і GPS-координатами в момент порушення.

Саме ці дані й стали ключовим доказом у справі. Суд зіставив координати, зафіксовані приладом, із супутниковими даними Google Maps та переконався, що автомобіль справді рухався в тому місці з перевищенням швидкості.

До протоколу долучили:

фото з датою і часом фіксації;

зафіксовану швидкість руху;

GPS-координати місця порушення.

Суд також перевірив, що прилад був справним і пройшов повірку, тому аргументи водія про неправильне вимірювання не спрацювали.

Скільки коштує таке перевищення

За ч. 1 ст. 122 КУпАП перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год, але не більш ніж на 50 км/год, карається штрафом 340 гривень. Перевищення на 30 км/год саме підпадає під цю норму.

Якщо ж водій перевищив швидкість більш ніж на 50 км/год, штраф зростає до 1700 гривень.

Як оскаржити штраф і чому це складно

Постанову можна оскаржити протягом 10 днів із дня її винесення - у суді за місцем розгляду справи або в органі, що її виніс. Але практика показує, що суди довіряють даним TruCam, якщо прилад справний і фото підтверджує порушення.

Перед тим як подавати скаргу, варто перевірити: чи правильний номер авто на фото, чи збігаються час і місце, чи вказана повірка приладу. Помилки в постанові збільшують шанси на скасування.

У цій справі водій не зміг довести порушення процедури, тож штраф залишився чинним.