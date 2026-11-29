Водитель пытался оспорить штраф за превышение скорости на 30 км/ч, однако суд отклонил апелляцию. Против него сыграли данные лазерного измерителя TruCam и координаты из Google Maps.

Штраф за превышение скорости на 30 км/ч водитель пытался оспорить в суде, но проиграл. Против него сыграли данные лазерного измерителя TruCam и координаты из Google Maps, которые подтвердили место и скорость нарушения.

О решении идет речь в судебной практике, которую обнародовала «Судебно-юридическая газета». Водитель превысил разрешенную скорость на 30 км/ч, получил штраф, а затем решил оспорить постановление, однако суд встал на сторону патрульных.

Что показал прибор TruCam

TruCam - это лазерный измеритель скорости, которым пользуются патрульные полицейские. Прибор фиксирует не только скорость, но и делает фото с датой, временем и GPS-координатами в момент нарушения.

Именно эти данные и стали ключевым доказательством в деле. Суд сопоставил координаты, зафиксированные прибором, со спутниковыми данными Google Maps и убедился, что автомобиль действительно двигался в том месте с превышением скорости.

К протоколу приложили:

фото с датой и временем фиксации;

зафиксированную скорость движения;

GPS-координаты места нарушения.

Суд также проверил, что прибор был исправен и прошел поверку, поэтому аргументы водителя о неправильном измерении не сработали.

Сколько стоит такое превышение

По ч. 1 ст. 122 КУоАП превышение скорости более чем на 20 км/ч, но не более чем на 50 км/ч, карается штрафом 340 гривен. Превышение на 30 км/ч как раз подпадает под эту норму.

Если же водитель превысил скорость более чем на 50 км/ч, штраф возрастает до 1700 гривен.

Как оспорить штраф и почему это сложно

Постановление можно оспорить в течение 10 дней со дня его вынесения - в суде по месту рассмотрения дела или в органе, который его вынес. Но практика показывает, что суды доверяют данным TruCam, если прибор исправен и фото подтверждает нарушение.

Перед тем как подавать жалобу, стоит проверить: правильный ли номер авто на фото, совпадают ли время и место, указана ли поверка прибора. Ошибки в постановлении увеличивают шансы на отмену.

В этом деле водитель не смог доказать нарушение процедуры, поэтому штраф остался в силе.