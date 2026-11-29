В Украине нет законодательного лимита на получение денег на карту, но финмониторинг может проверить даже сумму меньше 400 тысяч гривен.

Блокировка карты из-за перевода в Украине может произойти даже тогда, когда сумма меньше пороговых 400 тысяч гривен. Никакой «безопасной» суммы, при которой банк гарантированно не обратит внимание, не существует.

Законодательного ограничения на то, сколько денег физлицо может получить на карту от другого человека, в Украине нет. Но финансовый мониторинг и пороговые операции - это две разные вещи, которые стоит различать.

Какие суммы контролирует банк

По статье 20 Закона Украины № 361-IX пороговыми считаются переводы от 400 тысяч гривен, если есть определенные законом признаки. Например, участие политически значимых лиц или клиентов из рисковых юрисдикций.

Но статья 21 этого же закона позволяет банкам проверять любой перевод независимо от суммы. Главный критерий - соответствует ли операция привычному финансовому поведению клиента.

Если человек ежемесячно получает 20-30 тысяч гривен, а вдруг на счет падает несколько сотен тысяч, банк может попросить объяснения. Внимание также привлекают регулярные крупные поступления от разных людей и операции без понятного экономического смысла.

Какие документы могут попросить

Если операция вызвала подозрение, банк обращается к клиенту с запросом подтвердить законность денег. Перечень документов зависит от источника дохода.

Справка о доходах или налоговая декларация - для зарплаты или бизнеса.

Договор купли-продажи - если продавали недвижимость, авто или другое имущество.

Договор дарения или документы о наследстве - для подаренных или унаследованных средств.

Договор займа и подтверждение его возврата - для заемных денег.

Документы о других законных выплатах или доходах.

Что делать, если банк прислал запрос

Сам запрос банка не означает нарушения - это стандартная процедура финмониторинга. Однако если не предоставить информацию или документы не подтвердят происхождение денег, учреждение может отказать в операции, ограничить обслуживание или прекратить деловые отношения.

Важно понимать: лимиты на исходящие переводы не устанавливают максимальной суммы для получения средств. Поскольку «безопасной» суммы без проверок не существует, лучшая защита - всегда иметь возможность подтвердить законность своих доходов.

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