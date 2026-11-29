В Україні немає законодавчого ліміту на отримання грошей на картку, але фінмоніторинг може перевірити навіть суму, меншу за 400 тисяч гривень.

Блокування картки через переказ в Україні може статися навіть тоді, коли сума менша за порогові 400 тисяч гривень. Жодної «безпечної» суми, за якої банк гарантовано не зверне увагу, не існує.

Законодавчого обмеження на те, скільки грошей фізособа може отримати на картку від іншої людини, в Україні немає. Але фінансовий моніторинг і порогові операції - це дві різні речі, які варто розрізняти.

Які суми контролює банк

За статтею 20 Закону України № 361-IX пороговими вважаються перекази від 400 тисяч гривень, якщо є визначені законом ознаки. Наприклад, участь політично значущих осіб або клієнтів із ризикових юрисдикцій.

Але стаття 21 цього ж закону дозволяє банкам перевіряти будь-який переказ незалежно від суми. Головний критерій - чи відповідає операція звичній фінансовій поведінці клієнта.

Якщо людина щомісяця отримує 20-30 тисяч гривень, а раптом на рахунок падає кількасот тисяч, банк може попросити пояснення. Увагу також привертають регулярні великі надходження від різних людей та операції без зрозумілого економічного змісту.

Які документи можуть попросити

Якщо операція викликала підозру, банк звертається до клієнта із запитом підтвердити законність грошей. Перелік документів залежить від джерела доходу.

Довідка про доходи або податкова декларація - для зарплати чи бізнесу.

Договір купівлі-продажу - якщо продавали нерухомість, авто чи інше майно.

Договір дарування або документи про спадщину - для подарованих чи успадкованих коштів.

Договір позики та підтвердження її повернення - для позичених грошей.

Документи про інші законні виплати чи доходи.

Що робити, якщо банк надіслав запит

Сам запит банку не означає порушення - це стандартна процедура фінмоніторингу. Однак якщо не надати інформацію або документи не підтвердять походження грошей, установа може відмовити в операції, обмежити обслуговування або припинити ділові відносини.

Важливо розуміти: ліміти на вихідні перекази не встановлюють максимальної суми для отримання коштів. Оскільки «безпечної» суми без перевірок не існує, найкращий захист - завжди мати змогу підтвердити законність своїх доходів.

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