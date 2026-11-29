Козерогам цього тижня зорі радять добирати потрібні слова та вчасно відкривати в собі творчість, що принесе внутрішню ясність.

Цей тиждень для Козерогів буде про баланс між дипломатією, родиною та внутрішнім спокоєм. Прогноз оприлюднило видання Horoscope.com, і він обіцяє Козерогам поступовий перехід від напруги до ясності.

Робота і фінанси

На початку тижня Козерогам варто продумати, як саме сформулювати важливе прохання чи пропозицію. Краще викласти думки письмово - електронний лист чи повідомлення дасть змогу підібрати правильні слова і донести суть без зайвих емоцій. Такий підхід спрацює краще, ніж усна розмова, і результат може приємно здивувати. У середині тижня фінансові питання відійдуть на другий план - більше уваги привертатимуть побутові справи та відчуття стабільності.

Стосунки

У вівторок та середу Козерогів тягнутиме ближче до рідних - захочеться відчуття захищеності та затишку, тому варто приділити час родині, навести лад удома чи просто побути поряд з близькими. Це природна потреба, і не варто їй опиратися. Наприкінці тижня спілкування зміниться: з'явиться бажання відпочити від дрібних розмов і порожніх церемоній, особливо у неділю, коли захочеться говорити тільки по суті.

Здоров'я та енергія

Ближче до четверга напруга попередніх днів почне відпускати, звільняючи місце для творчості та задоволення від простих речей. Це гарний час, щоб зайнятися хобі або дозволити собі трохи легковажності. У п'ятницю варто вибратися на природу - навіть невелика подорож чи похід на вихідні допоможе перезавантажитися і додасть ясності думкам перед новим тижнем.

Найкращі дні тижня

Понеділок стане вдалим для важливих прохань і листів - слова прозвучать переконливо. Четвер принесе полегшення та творче натхнення, а вихідні, особливо п'ятниця й неділя, допоможуть відновити внутрішню рівновагу та говорити прямо без зайвих формальностей.

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