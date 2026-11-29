Государственную помощь на проживание в 2026 году выплачивают в размере 2 000 или 3 000 гривен в месяц в зависимости от категории. Рассказываем, кому положена выплата, какие документы нужны и как ее оформить.

Денежная помощь для ВПЛ в 2026 году составляет 2 000 или 3 000 гривен ежемесячно в зависимости от возраста и статуса получателя. При этом само наличие справки переселенца не гарантирует выплат - правила назначения неоднократно менялись, поэтому многие не знают, могут ли рассчитывать на деньги.

Государственная программа помощи на проживание предназначена для внутренне перемещенных лиц, которые из-за боевых действий, временной оккупации или других последствий войны были вынуждены покинуть постоянное место жительства. Особенно это касается переселенцев из Донецкой и Луганской областей, переехавших в другие регионы.

Кто имеет право на помощь на проживание

Порядок предоставления выплат определяет постановление Кабинета Министров Украины №332 от 20 марта 2022 года. За время военного положения в документ неоднократно вносили изменения, а в 2026 году правительство пересмотрело отдельные правила назначения и продления выплат.

Поддержка в первую очередь направлена на переселенцев, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. При назначении помощи учитывают обстоятельства перемещения, состав семьи, доходы, имущественное положение и другие условия, установленные законодательством.

Сколько денег получают переселенцы

Размер выплаты зависит от возраста и статуса человека. В 2026 году дети и люди с инвалидностью получают 3 000 гривен в месяц, остальные лица, имеющие право на поддержку, - 2 000 гривен.

Средства назначают на каждого члена семьи, который отвечает условиям программы. Например, семья из двух взрослых и двух несовершеннолетних детей может получать 10 000 гривен ежемесячно, а за шесть месяцев - 60 000 гривен. Однако такой расчет работает лишь тогда, когда все четверо имеют право на выплаты; окончательное решение принимают после проверки документов.

Тем, кто обращается впервые, помощь обычно назначают на шесть месяцев. После завершения периода выплаты можно продлить. В сентябре 2026 года правительство увеличило максимальное количество шестимесячных периодов с пяти до шести - поэтому в целом отдельные категории могут получать поддержку до 36 месяцев.

Как оформить помощь на проживание

Обратиться за назначением помощи можно лично или через электронные сервисы. Статус ВПЛ и назначение денежной помощи - это разные процедуры: человек может состоять на учете как переселенец, но не получать средства, если не отвечает условиям.

Как оформить справку ВПЛ в «Дії»

Тем, кто впервые получает справку переселенца, удобнее воспользоваться приложением «Дія». Нужно авторизоваться, выбрать соответствующую услугу и указать сведения о себе и фактическом месте проживания. Могут понадобиться ID-карта или биометрический загранпаспорт, а также регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

Если вместе с родителями переехали дети, стоит проверить правильность сведений о них. Особое внимание уделите адресу фактического проживания - эти данные будут использоваться при учете.

Как подать заявление онлайн

Для дистанционного оформления помощи можно воспользоваться веб-порталом электронных услуг Пенсионного фонда Украины. В 2026 году для этого ввели отдельный электронный сервис.

Сначала нужно авторизоваться в личном кабинете с помощью электронной подписи и выбрать услугу подачи заявления на помощь на проживание ВПЛ. В форме указывают личные данные, информацию о членах семьи, обстоятельства перемещения и реквизиты счета, на который будут поступать деньги. После проверки заявление подписывают электронной подписью и отправляют на рассмотрение.

Куда обратиться офлайн и какие документы нужны

Если смартфона или компьютера нет, обратиться можно лично в сервисный центр Пенсионного фонда Украины. Обычно при себе нужно иметь:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);

справку ВПЛ;

свидетельства о рождении детей;

банковские реквизиты для зачисления средств.

Если человек относится к льготной категории, понадобятся документы, подтверждающие этот статус. Иногда дополнительно проверяют состав семьи и фактическое место проживания, поэтому перед визитом лучше уточнить перечень документов.

Почему выплаты могут не назначить или прекратить

Наличие справки ВПЛ не означает безусловного права на деньги. При рассмотрении заявления проверяют доходы семьи, имущественное положение и другие критерии. Повлиять на решение могут покупка дорогого имущества, значительные сбережения, изменение состава семьи.

Отдельная причина проблем - несвоевременное обновление информации. Если переселенец изменил место жительства, устроился на работу или в семье произошли изменения, влияющие на право получать помощь, об этом нужно сообщить соответствующим органам. При этом официальное трудоустройство не всегда приводит к прекращению выплат - в некоторых случаях работа, наоборот, является условием продления поддержки.

Если выплаты прекратили, прежде всего стоит обратиться в Пенсионный фонд и выяснить причину. Иногда для возобновления достаточно подтвердить обстоятельства или подать дополнительные документы.

Что делать, если переселенец переехал в другой город

Повторно оформлять статус ВПЛ после переезда не нужно, но информацию о фактическом месте проживания следует обновить. С 22 октября 2026 года переселенцы должны сообщать уполномоченному органу о смене адреса в течение 30 календарных дней со дня прибытия на новое место.

Для тех, кто получает помощь на проживание, действует еще одно требование: об изменениях, влияющих на право получения выплат или их размер, нужно сообщить Пенсионному фонду в течение 14 календарных дней. Справки ВПЛ, выданные до 22 октября 2026 года, остаются действительными - заменять их из-за изменений в законодательстве не нужно.

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