Державну допомогу на проживання у 2026 році виплачують у розмірі 2 000 або 3 000 гривень на місяць залежно від категорії. Розповідаємо, кому належить виплата, які документи потрібні та як її оформити.

Грошова допомога для ВПО у 2026 році складає 2 000 або 3 000 гривень щомісяця залежно від віку та статусу отримувача. Водночас сама наявність довідки переселенця не гарантує виплат - правила призначення неодноразово змінювалися, тож багато хто не знає, чи може розраховувати на гроші.

Державна програма допомоги на проживання призначена для внутрішньо переміщених осіб, які через бойові дії, тимчасову окупацію або інші наслідки війни змушені були залишити постійне місце проживання. Особливо це стосується переселенців із Донецької та Луганської областей, які переїхали до інших регіонів.

Хто має право на допомогу на проживання

Порядок надання виплат визначає постанова Кабінету Міністрів України №332 від 20 березня 2022 року. Упродовж воєнного стану до документа неодноразово вносили зміни, а у 2026 році уряд переглянув окремі правила призначення та продовження виплат.

Підтримка насамперед спрямована на переселенців, які опинилися у складних життєвих обставинах. Під час призначення допомоги враховують обставини переміщення, склад сім'ї, доходи, майновий стан та інші умови, встановлені законодавством.

Скільки грошей отримують переселенці

Розмір виплати залежить від віку та статусу людини. У 2026 році діти та люди з інвалідністю отримують 3 000 гривень на місяць, решта осіб, які мають право на підтримку, - 2 000 гривень.

Кошти призначають на кожного члена сім'ї, який відповідає умовам програми. Наприклад, родина з двох дорослих та двох неповнолітніх дітей може отримувати 10 000 гривень щомісяця, а за шість місяців - 60 000 гривень. Втім такий розрахунок працює лише тоді, коли всі четверо мають право на виплати, остаточне рішення ухвалюють після перевірки документів.

Тим, хто звертається вперше, допомогу зазвичай призначають на шість місяців. Після завершення періоду виплати можна продовжити. У вересні 2026 року уряд збільшив максимальну кількість шестимісячних періодів із п'яти до шести - тож загалом окремі категорії можуть отримувати підтримку до 36 місяців.

Як оформити допомогу на проживання

Звернутися за призначенням допомоги можна особисто або через електронні сервіси. Статус ВПО та призначення грошової допомоги - це різні процедури: людина може стояти на обліку як переселенець, але не отримувати коштів, якщо не відповідає умовам.

Як оформити довідку ВПО в «Дії»

Тим, хто вперше отримує довідку переселенця, зручніше скористатися застосунком «Дія». Потрібно авторизуватися, обрати відповідну послугу та вказати відомості про себе й фактичне місце проживання. Можуть знадобитися ID-картка або біометричний закордонний паспорт, а також реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Якщо разом із батьками перемістилися діти, варто перевірити правильність відомостей про них. Особливу увагу зверніть на адресу фактичного проживання - ці дані використовуватимуть під час обліку.

Як подати заяву онлайн

Для дистанційного оформлення допомоги можна скористатися вебпорталом електронних послуг Пенсійного фонду України. У 2026 році для цього запровадили окремий електронний сервіс.

Спершу потрібно авторизуватися в особистому кабінеті за допомогою електронного підпису й обрати послугу подання заяви на допомогу на проживання ВПО. У формі зазначають особисті дані, інформацію про членів сім'ї, обставини переміщення та реквізити рахунку, на який надходитимуть гроші. Після перевірки заяву підписують електронним підписом і надсилають на розгляд.

Куди звернутися офлайн і які документи потрібні

Якщо смартфона чи комп'ютера немає, звернутися можна особисто до сервісного центру Пенсійного фонду України. Зазвичай із собою потрібно мати:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

довідку ВПО;

свідоцтва про народження дітей;

банківські реквізити для зарахування коштів.

Якщо людина належить до пільгової категорії, знадобляться документи, які підтверджують цей статус. Іноді додатково перевіряють склад сім'ї та фактичне місце проживання, тож перед візитом краще уточнити перелік документів.

Чому виплати можуть не призначити або припинити

Наявність довідки ВПО не означає безумовного права на гроші. Під час розгляду заяви перевіряють доходи сім'ї, майновий стан та інші критерії. Вплинути на рішення можуть придбання дорогого майна, значні заощадження, зміна складу родини.

Окрема причина проблем - несвоєчасне оновлення інформації. Якщо переселенець змінив місце проживання, влаштувався на роботу або в родині сталися зміни, які впливають на право отримувати допомогу, про це треба повідомити відповідні органи. Водночас офіційне працевлаштування не завжди призводить до припинення виплат - у певних випадках робота, навпаки, є умовою продовження підтримки.

Якщо виплати припинили, насамперед варто звернутися до Пенсійного фонду й з'ясувати причину. Іноді для поновлення достатньо підтвердити обставини або подати додаткові документи.

Що робити, якщо переселенець переїхав до іншого міста

Повторно оформлювати статус ВПО після переїзду не потрібно, але інформацію про фактичне місце проживання слід оновити. З 22 жовтня 2026 року переселенці повинні повідомляти уповноважений орган про зміну адреси протягом 30 календарних днів із дня прибуття на нове місце.

Для тих, хто отримує допомогу на проживання, діє ще одна вимога: про зміни, які впливають на право отримання виплат або їхній розмір, треба повідомити Пенсійний фонд протягом 14 календарних днів. Довідки ВПО, видані до 22 жовтня 2026 року, залишаються чинними - замінювати їх через зміни в законодавстві не потрібно.

Раніше Politeka повідомляла, хто в Дніпропетровській області отримає по 5 000 гривень на дитину.

Також Politeka повідомляла, як у Кривому Розі отримати від 2 000 до 3 000 гривень.