Жилье в Украине этой зимой снова будет меняться в цене — но в разных регионах динамика окажется противоположной. Киев, по прогнозу президента Ассоциации риелторов Украины Юрия Питы, зимой сбросит в стоимости аренды, тогда как запад Украины, наоборот, продолжит дорожать.

Такой прогноз он озвучил в интервью изданию «Українські новини». По его оценке, зимой арендная плата в столице может упасть на 20 %, тогда как на западе страны — вырасти на четверть.

Почему Киев дешевеет

Главный фактор — сезонность. Киев в значительной степени «живет» на арендаторах, которые работают и учатся в столице: студенты, офисные сотрудники, командированные. Зимой часть этой аудитории уезжает — кто-то возвращается домой, кто-то переходит на дистанционный формат, а спрос на дорогое жилье в центре естественно охлаждается.

Поэтому владельцы квартир в Киеве, чтобы не остаться с пустыми квартирами, готовы уступать в цене. По оценке Питы, снижение может достигнуть 20 % от текущей ставки — это ощутимое послабление для арендаторов, которые давно ждали лучших условий.

Что происходит на западе

Зато западные области — Львовщина, Закарпатье, Ивано-Франковщина, Хмельнитчина — остаются зоной высокого спроса. Сюда продолжают переезжать люди из прифронтовых и обстреливаемых регионов, поэтому свободное жилье здесь в дефиците, а цены держатся наверху и продолжают расти.

По прогнозу риелтора, зимой аренда на западе может прибавить еще около 25 %. Это подтверждает и свежая статистика Суспільного: в частности, в Хмельницком цена аренды заметно выросла именно из-за наплыва переселенцев из Киева и востока, а во Франковске аренда квартиры местами уже достигает 22 500 грн.

Что это значит для арендаторов

Для тех, кто планирует снимать жилье в Киеве, зима — лучший момент входить в аренду: арендодатели охотнее соглашаются на скидку, более длительные сроки рассрочки или дешевле задаток. А на западе стоит готовиться к конкуренции: на одну квартиру там нередко претендует несколько человек одновременно.

Владельцам киевского жилья специалист советует не откладывать сдачу надолго — потерянная за месяц простоя квартира может оказаться дороже небольшой уступки в цене уже сейчас.

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